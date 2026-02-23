Неясен глас в запис от „Петрохан“ повдига нови въпроси

23 февруари 2026 | 17:22
187
Неизвестен глас, който казва „Снимай, снимай“, се чува на един от записите по случая „Петрохан“. Звукът е уловен в кадри, заснети около 14:00 часа на 1 февруари.
Според експерта по национална сигурност Славчо Велков това най-вероятно са гласове на хора, работили по записите.
Той подчерта, че досега не е обърнато достатъчно внимание на двете кучета, които са били на мястото.
По думите му официалната версия на властите е най-лесната.
Велков изрази съмнения и относно „необичайното посещение” на Ивайло Калушев в село Българи в края на януари.
Експертът обърна внимание и на географския фактор.
Той постави въпроса и къде се намира мъжът, открил телата край хижа „Петрохан“, както и къде са оръжията, за които загиналите са имали разрешителни.
Велков вижда проблем и със снимка, на която се виждат трите тела пред хижа „Петрохан“. Според него позицията им е необичайна, а върху тях няма сняг, въпреки че е валял цяла нощ.