      понеделник, 23.02.26
          ГОРЕЩО
          НачалоБългарияКрими

          Неясен глас в запис от „Петрохан“ повдига нови въпроси

          Експерт поставя под съмнение версията за самоубийство и настоява за дигитална криминалистика

          23 февруари 2026 | 17:22 1870
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Неизвестен глас, който казва „Снимай, снимай“, се чува на един от записите по случая „Петрохан“. Звукът е уловен в кадри, заснети около 14:00 часа на 1 февруари.

          Според експерта по национална сигурност Славчо Велков това най-вероятно са гласове на хора, работили по записите.

          „Ако имаше човек зад камерата, кучето трябваше да го усети, особено ако е чужд. За мен това е техническа подробност, която може да се изясни”, коментира Велков в предаването „Здравей, България”.

          Той подчерта, че досега не е обърнато достатъчно внимание на двете кучета, които са били на мястото.

          „Ако те са живи обаче, биха могли, следвайки следите, да отидат до онези, които евентуално са били на мястото”, коментира Велков.

          По думите му официалната версия на властите е най-лесната.

          „С версията за самоубийство, спираш да търсиш извършители”, коментира експертът.

          Велков изрази съмнения и относно „необичайното посещение” на Ивайло Калушев в село Българи в края на януари.

          Здравословен проблем върнал Иво Калушев от Мексико, твърди българка от Плая дел Кармен Здравословен проблем върнал Иво Калушев от Мексико, твърди българка от Плая дел Кармен

          „Претекстът е да си ремонтира шахтата с водомера. Кой му каза, че тази шахта има проблем? Защо е тръгнал от „Петрохан” на 400 км да оправя шахтата и защо вози две деца с кемпера? Кое го кара да се върне в района на „Петрохан”? За какво е използвана шахтата? Дали той не е взел нещо оттам?”, пита Славчо Велков.

          Експертът обърна внимание и на географския фактор.

          „Знаем, че това е част от Балканския маршрут на т.нар. имигранти. Знаем също, че тези незаконни канали са едни и същи – за пренасяне на наркотици, за трафик на хора, за фалшиви пари. Това е канал и за терористични организации. Затова в кемпера би трябвало да се потърси – не дали има нещо, а дали има места, където би могло да се укрие нещо”, каза експертът.

          Той постави въпроса и къде се намира мъжът, открил телата край хижа „Петрохан“, както и къде са оръжията, за които загиналите са имали разрешителни.

          Велков вижда проблем и със снимка, на която се виждат трите тела пред хижа „Петрохан“. Според него позицията им е необичайна, а върху тях няма сняг, въпреки че е валял цяла нощ.

          „Положението на телата не говори за ритуално самоубийство. Време е за дигиталната криминалистика – отключване на телефони, изследване на разговори”, смята специалистът.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          Вашият коментар
