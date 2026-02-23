Нейнски: Ще ходя в Украйна, подготвяме износ на електрически трансформатори за Киев

Служебният външен министър Надежда Нейнски определи заседанието в Брюксел като „много интензивно и динамично“. Тя е в белгийската столица за срещи, включително с генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

По думите ѝ работната закуска е била посветена на темата за хибридните атаки и дезинформацията.

„България има много какво да каже. Намираме се близо до Западните Балкани, Украйна и Черно море, затова темата е изключително важна – особено в контекста на предстоящите парламентарни и президентски избори“, заяви Нейнски.

Тя посочи, че дезинформацията цели да разколебае процеса на разширяване на ЕС, да отслаби подкрепата за Украйна и да всява страх сред обществото. Обсъдена е била възможността за координирани действия срещу подобни заплахи.

Като друга водеща тема министърът открои войната в Украйна. Тя съобщи, че новият 20-и пакет от санкции срещу Москва, който България подкрепя, на този етап е блокиран от Словакия и Унгария.

„За Европа подкрепата на Украйна е въпрос на европейската сигурност“, подчерта Нейнски.

Тя заяви, че страната ни подготвя изпращането на електрически трансформатори и уреди за подпомагане на украинското население и съобщи, че планира посещение в Украйна.

По отношение на Близкия изток Нейнски заяви, че България подкрепя усилията за мир в Газа.