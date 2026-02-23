НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 23.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          15:36 Дечев: Няма да уволнявам разследващи по „Петрохан“15:02 Асен Василев обяви нов протест: Радев да покаже с действия, че ще се бори!14:45 Гюров: Можем да пестим от администрация, но не можем от демокрация14:07 Bitcoin падна под 65 000 долара, през последните 24 часа крипто пазарът заличи 100 млрд. долара11:46 ЦИК пита ЕК за забраната на Стоил Цицелков чрез Външно министерство11:32 Човек на Радев: Кабинетът „Гюров“ тръгна с фалстарт, чистките в МВР не са решение11:22 Кабинетът заседава днес: Министър Дечев внася искане за рокади в МВР10:40 Иван Савов за случая „Петрохан“: Постоянно излизат факти, които не се връзват с представената картина10:12 Радев пред „Берлинер Цайтунг“: Трябва да говорим с Русия10:07 Яна Алексиева: Чакаме образованието да стане надполитическа тема с мисъл за децата
          НачалоЕвропаПолитика

          Нейнски: Ще ходя в Украйна, подготвяме износ на електрически трансформатори за Киев

          23 февруари 2026 | 16:04 2180
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Служебният външен министър Надежда Нейнски определи заседанието в Брюксел като „много интензивно и динамично“. Тя е в белгийската столица за срещи, включително с генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

          - Реклама -
            
            

          По думите ѝ работната закуска е била посветена на темата за хибридните атаки и дезинформацията.

          „България има много какво да каже. Намираме се близо до Западните Балкани, Украйна и Черно море, затова темата е изключително важна – особено в контекста на предстоящите парламентарни и президентски избори“, заяви Нейнски.

          Тя посочи, че дезинформацията цели да разколебае процеса на разширяване на ЕС, да отслаби подкрепата за Украйна и да всява страх сред обществото. Обсъдена е била възможността за координирани действия срещу подобни заплахи.

          Георг Георгиев: Служебният кабинет се провали в мисията си още на старта Георг Георгиев: Служебният кабинет се провали в мисията си още на старта

          Като друга водеща тема министърът открои войната в Украйна. Тя съобщи, че новият 20-и пакет от санкции срещу Москва, който България подкрепя, на този етап е блокиран от Словакия и Унгария.

          „За Европа подкрепата на Украйна е въпрос на европейската сигурност“, подчерта Нейнски.

          Тя заяви, че страната ни подготвя изпращането на електрически трансформатори и уреди за подпомагане на украинското население и съобщи, че планира посещение в Украйна.

          По отношение на Близкия изток Нейнски заяви, че България подкрепя усилията за мир в Газа.

          САЩ не искат Украйна да присъства на срещите на върха на НАТО САЩ не искат Украйна да присъства на срещите на върха на НАТО
          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Украйна се нуждае от 588 млрд. долара за възстановяване на щетите от войната

          Георги Петров -
          Нуждите за реконструкция са изчислени за 10-годишен период въз основа на разрушенията до 31 декември 2025 г.
          Общество

          ВМС подновиха обследването на потъналия кораб край Маслен нос

          Дамяна Караджова -
          Военни катери и подводен дрон изследват корпуса на 40 метра дълбочина в търсене на информация за екипажа
          Крими

          ГДБОП разкри нелегална работилница за фалшиви документи

          Георги Петров -
          Според прокуратурата схемата е използвана за производство на неистински дипломи и удостоверения
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions