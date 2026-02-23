Ограничават движението в Троянския проход заради обезопасяване на скатове

От 24 февруари поетапно ще бъде ограничавано движението в участък от Троянския проход – път II-35, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Причината е извършване на обрушване на скатове и монтиране на предпазни мрежи.

Строителните дейности ще се изпълняват от южната страна на прохода след село Кърнаре, в област Пловдив, в отсечката между 112-ти и 120-ти километър. Работата ще се извършва през деня – от 8:00 до 17:00 часа, като движението ще бъде спирано на интервали от по 30 минути. Превозните средства ще изчакват на място и ще бъдат пропускани поетапно. Трафикът ще се регулира от сигналисти и пътни знаци.

При благоприятни метеорологични условия се очаква дейностите в 8-километровия участък да приключат до 20 май.

За шофьорите са предвидени алтернативни маршрути – по път I-5 през прохода „Шипка“ и по път II-55 Велико Търново – Гурково през Прохода на Републиката.

Обезопасяването на трасето ще бъде извършено от дружеството, с което АПИ има договор по Закона за обществените поръчки за текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища в област Пловдив.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ се извиняват за причиненото неудобство и подчертават, че мерките са необходими за гарантиране на безопасността на движението. Водачите са призовани да карат внимателно, да спазват ограниченията на скоростта и да не предприемат рискови изпреварвания.

Актуална информация за пътната обстановка може да бъде получена на интернет страницата на АПИ – www.api.bg, както и денонощно на телефон 0700 130 20.