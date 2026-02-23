НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 23.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          14:45 НА ЖИВО: Първо заседание на новия Министерски съвет14:07 Bitcoin падна под 65 000 долара, през последните 24 часа крипто пазарът заличи 100 млрд. долара11:46 ЦИК пита ЕК за забраната на Стоил Цицелков чрез Външно министерство11:32 Човек на Радев: Кабинетът „Гюров“ тръгна с фалстарт, чистките в МВР не са решение11:22 Кабинетът заседава днес: Министър Дечев внася искане за рокади в МВР10:40 Иван Савов за случая „Петрохан“: Постоянно излизат факти, които не се връзват с представената картина10:12 Радев пред „Берлинер Цайтунг“: Трябва да говорим с Русия10:07 Яна Алексиева: Чакаме образованието да стане надполитическа тема с мисъл за децата09:35 Петър Ганев: Влизаме в период на успокоение на ръста на заплатите09:21 Удар по мафията: Грандиозна рокада – Иван Христанов сменя цялото ръководство на БАБХ
          НачалоБългарияОбщество

          Ограничават движението в Троянския проход заради обезопасяване на скатове

          От 24 февруари трафикът по път II-35 ще се спира поетапно за обрушване и монтаж на предпазни мрежи

          23 февруари 2026 | 14:50 160
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          От 24 февруари поетапно ще бъде ограничавано движението в участък от Троянския проход – път II-35, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Причината е извършване на обрушване на скатове и монтиране на предпазни мрежи.

          - Реклама -
            
            

          Строителните дейности ще се изпълняват от южната страна на прохода след село Кърнаре, в област Пловдив, в отсечката между 112-ти и 120-ти километър. Работата ще се извършва през деня – от 8:00 до 17:00 часа, като движението ще бъде спирано на интервали от по 30 минути. Превозните средства ще изчакват на място и ще бъдат пропускани поетапно. Трафикът ще се регулира от сигналисти и пътни знаци.

          17 производства срещу българин за серия нарушения на пътя в Австрия 17 производства срещу българин за серия нарушения на пътя в Австрия

          При благоприятни метеорологични условия се очаква дейностите в 8-километровия участък да приключат до 20 май.

          За шофьорите са предвидени алтернативни маршрути – по път I-5 през прохода „Шипка“ и по път II-55 Велико Търново – Гурково през Прохода на Републиката.

          Обезопасяването на трасето ще бъде извършено от дружеството, с което АПИ има договор по Закона за обществените поръчки за текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища в област Пловдив.

          АПИ: Шофьорите да тръгват на път подготвени за сняг и зимни условия АПИ: Шофьорите да тръгват на път подготвени за сняг и зимни условия

          От Агенция „Пътна инфраструктура“ се извиняват за причиненото неудобство и подчертават, че мерките са необходими за гарантиране на безопасността на движението. Водачите са призовани да карат внимателно, да спазват ограниченията на скоростта и да не предприемат рискови изпреварвания.

          Актуална информация за пътната обстановка може да бъде получена на интернет страницата на АПИ – www.api.bg, както и денонощно на телефон 0700 130 20.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          НА ЖИВО: Първо заседание на новия Министерски съвет

          Никола Павлов -
          По традиция редовните правителствени заседания се провеждат в сряда
          Политика

          Стоил Цицелков призова за ясни стандарти за гласуване и активност от ЦИК

          Десислава Димитрова -
          Бившият служебен вицепремиер по честните избори Стоил Цицелков заяви, че е необходимо възможно най-бързо да бъдат въведени ясни и професионални стандарти за правилата за гласуване.
          Политика

          Гюров пред посланика на Германия: Гарантираме финансова стабилност и честни избори

          Десислава Димитрова -
          Служебният министър-председател Андрей Гюров проведе среща с посланика на Федерална република Германия Ирене Планк. Основна тема на разговора бяха приоритетите на новия кабинет – организирането на честни избори и запазването на финансовата стабилност на страната.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions