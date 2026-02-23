НА ЖИВО
          15:36 Дечев: Няма да уволнявам разследващи по „Петрохан“15:02 Асен Василев обяви нов протест: Радев да покаже с действия, че ще се бори!14:45 Гюров: Можем да пестим от администрация, но не можем от демокрация14:07 Bitcoin падна под 65 000 долара, през последните 24 часа крипто пазарът заличи 100 млрд. долара11:46 ЦИК пита ЕК за забраната на Стоил Цицелков чрез Външно министерство11:32 Човек на Радев: Кабинетът „Гюров“ тръгна с фалстарт, чистките в МВР не са решение11:22 Кабинетът заседава днес: Министър Дечев внася искане за рокади в МВР10:40 Иван Савов за случая „Петрохан“: Постоянно излизат факти, които не се връзват с представената картина10:12 Радев пред „Берлинер Цайтунг“: Трябва да говорим с Русия10:07 Яна Алексиева: Чакаме образованието да стане надполитическа тема с мисъл за децата
          НачалоЗдраве

          Околийски прекрати обществена поръчка за охрана на обекти на МЗ 5 дни след обявяването й

          23 февруари 2026 | 15:13 1560
          Снимка: БГНЕС
          Служебният министър на здравеопазването доц. Михаил Околийски прекрати процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез пряко договаряне с предмет „Осигуряване на охранителен режим от невъоръжена физическа охрана на обекти собственост на МЗ на територията на гр. София и страната“. Поръчката бе обявена на 18 февруари 2026 г.

          Процедурата предвиждаше денонощна охрана на административни сгради и обекти на Министерство на здравеопазването в столицата и в страната.

          Решението за прекратяване е взето след постъпил сигнал и с цел гарантиране на пълна прозрачност и ефективност при разходването на публични средства, съобщиха от ведомството.

          Към момента охраната на обектите се осъществява по действащ договор, сключен след проведена открита процедура съгласно Закона за обществените поръчки. Той остава в сила до април 2026 г.

          От министерството уточняват, че ще бъдат предприети необходимите действия за осигуряване на непрекъснатост на охранителния режим при спазване на законовите изисквания и принципите на публичност и прозрачност.

