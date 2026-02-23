Околийски прекрати обществена поръчка за охрана на обекти на МЗ 5 дни след обявяването й

Служебният министър на здравеопазването доц. Михаил Околийски прекрати процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез пряко договаряне с предмет „Осигуряване на охранителен режим от невъоръжена физическа охрана на обекти собственост на МЗ на територията на гр. София и страната“. Поръчката бе обявена на 18 февруари 2026 г.

Процедурата предвиждаше денонощна охрана на административни сгради и обекти на Министерство на здравеопазването в столицата и в страната.

Решението за прекратяване е взето след постъпил сигнал и с цел гарантиране на пълна прозрачност и ефективност при разходването на публични средства, съобщиха от ведомството.

Към момента охраната на обектите се осъществява по действащ договор, сключен след проведена открита процедура съгласно Закона за обществените поръчки. Той остава в сила до април 2026 г.

От министерството уточняват, че ще бъдат предприети необходимите действия за осигуряване на непрекъснатост на охранителния режим при спазване на законовите изисквания и принципите на публичност и прозрачност.