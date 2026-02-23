НА ЖИВО
          Омбудсманът настоява: Равни правила за прием в детските градини

          Институцията на омбудсмана многократно е отправяла препоръки към СО и районните кметове за преодоляване на системния недостиг на места в детските заведения чрез строителство на нови ясли и градини

          23 февруари 2026 | 14:27
          Омбудсманът Велислава Делчева настоява за равнопоставеност при приема в общинските детски ясли и градини в становище до кмета на София Васил Терзиев и председателя на Столичния общински съвет Цветомир Петров по повод промени в правилата за прием в общинските детски ясли и градини. Това съобщиха от пресцентъра на омбудсмана, като уточниха, че поводът са десетки жалби от родители заради предложените изменения в Наредбата за прием на деца в общинските ясли и градини.

          Всяка промяна в правилата за прием в общинските детски ясли и градини трябва да гарантира преди всичко равнопоставеност, прозрачност и защита на най-добрия интерес на детето. Недопустимо е деца, които вече са част от системата на ранна грижа и са преминали през процес на адаптация, да бъдат поставяни в по-неблагоприятно положение спрямо свои връстници. Решенията следва да бъдат балансирани, предвидими и съобразени с реалните потребности на семействата“, посочва Делчева.

          Омбудсманът изразява загриженост във връзка с отмяната на допълнителната точка по Общ критерий 5 за деца, посещавали общинска самостоятелна детска ясла или частна ясла, регистрирана в Столичната Регионална здравна инспекция. Делчева посочва, че отпадането на точката може да постави тези деца в неравностойно положение спрямо връстниците им, посещаващи яслени групи към детските градини, които продължават автоматично в първа група.

          Тя припомня, че институцията на омбудсмана многократно е отправяла препоръки към Столичната община и районните кметове за преодоляване на системния недостиг на места в детските заведения чрез строителство на нови ясли и градини, както и чрез райониране на съществуващите, така че децата да имат достъп до най-близкото заведение до местоживеенето си.

          „Запозната съм с проблемите, които родителите имат в населени места като Владая, Челопечене, Бистрица, Казичене, Кривина, Лозен, Герман, чиито деца не са приети в общински детски ясли и градини, въпреки че живеят в населеното място и често дори в близост до самата детска градина, поради недостиг на места или липса на яслени групи. В жалбите се съобщава и за приети деца от други квартали, в които има детски градини, но родителите им не ги предпочитат“, посочва омбудсманът. Делчева допълва и че това принуждава родителите да водят децата си на километри от местоживеенето им или да търсят частни детски градини и ясли, което натоварва семействата им допълнително и финансово.

          Според нея е необходимо прецизиране на текстовете, свързани с отписване на деца при 15 дни отсъствия от подготвителните групи, като се уточни дали се включват медицински документи или отсъствия по други уважителни причини.

          Омбудсманът подкрепя изравняването на тежестта на постоянния и настоящия адрес на родителите и на децата, както и въвеждането на нов Общ критерий 2а, осигуряващ допълнителна точка за деца, кандидатстващи в детски заведения в кметство, където живеят по постоянен или настоящ адрес, включително за деца от кметства в същия район, в които няма функционираща детска градина. Според нея това е важна стъпка към справедливо райониране и равен достъп до детските заведения за всички деца, включително за тези, които живеят под наем или извън предпочитаните квартали.

          Омбудсманът изразява увереност, че с промените в Наредбата ще се гарантират равнопоставеността, прозрачността и равният достъп до услуги и образование за всички деца на територията на Столична община, се посочва в съобщението.

          Столичната община публикува за обществено обсъждане проекта за промени в Наредбата за прием в общинските детски ясли и детски градини миналата седмица. Сред основните предложения са уеднаквяването на тежестта на постоянен и настоящ адрес, за да се отчита реалното местоживеене на семействата; прилагане на по-благоприятния вариант при различна уседналост на родителите, така че семейството да получи максимален брой точки според своята ситуация и допълнителна точка за семейства от по-отдалечени населени места при кандидатстване в местната детска градина или в съседно населено място, за да се гарантира достъп до най-близкото детско заведение.

