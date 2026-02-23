Лидерът на опозиционната „Прогресивна Словакия“ Михал Шимечка определи като „граничещо с предателство“ намерението на премиера Роберт Фицо да преустанови износа на ток за Украйна. На брифинг пред сградата на държавния оператор SEPS (Slovak Electricity Transmission System) той призова ръководството на дружеството да не изпълнява политическото нареждане на кабинета.

Реакцията идва, след като министър-председателят потвърди, че днес ще посети енергийния оператор, за да поиска спиране на доставките. По-рано Роберт Фицо заплаши да остави Украйна без електроенергия като крайна мярка заради блокирания транзит на руски петрол. Днес стана ясно, че Словакия спира доставките на електроенергия за Украйна, което според властите е реципрочен отговор на действията на Киев.

Според Шимечка прекъсването на захранването ще нанесе сериозни щети на националните интереси, тъй като Украйна е вторият най-голям потребител на словашка електроенергия. Той предупреди, че загубите ще възлязат на стотици милиони евро, а Полша и Румъния бързо ще компенсират дефицита и ще заемат освободената пазарна ниша.

Заместник-председателят на партията Иван Щефунко допълни, че подобен ход ще разруши доверието и бъдещите инвестиции в енергетиката. По думите му Киев ще загуби интерес към съвместни проекти в сектора, което ще удари дългосрочно икономиката на страната.

Напрежението между двете държави ескалира в края на януари, когато транзитът по петролопровода „Дружба“ бе прекъснат. Тогава Унгария обвини Украйна в „политическо изнудване“ и заедно със Словакия заплаши с ответни мерки. Украинските власти от своя страна посочват като причина за спирането щети по инфраструктурата вследствие на руски атаки.

Ситуацията се усложни допълнително, след като опитите за алтернативни доставки се провалиха. Преди седмица Хърватия отказа транзит на руски петрол за Унгария и Словакия през Адриатическо море, позовавайки се на европейските санкции и нежеланието да се финансира войната.