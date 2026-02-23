Отхвърлените промени в земеделския закон изостриха напрежението в сектора

Промените в Закона за подпомагане на земеделските производители, които бяха отхвърлени на първо четене в парламента, предизвикаха остро недоволство сред производителите на плодове и зеленчуци. В ефира на NOVA NEWS председателят на Камара „Плодове и зеленчуци“ Светлана Боянова заяви, че организацията настоява за спешна среща със служебния министър на земеделието Иван Христанов.
Причината за искането е неприемането на текстове, свързани със създаването на регистър на трайните насаждения и заемоспомагателен фонд, финансиран със средства от Стратегическия план и отчисления от директните плащания. Според Боянова именно регистърът би осигурил по-голяма прозрачност и по-справедливо разпределение на субсидиите.
По думите ѝ секторът от години е изправен пред проблеми с неправомерно заявяване на площи и съмнения за източване на средства. Затова от Камарата настояват за нова проверка на градините, които получават субсидии, както и за по-строг контрол върху разпределението на държавната помощ.
От бранша очакват конкретни действия от Министерство на земеделието и навременна подготовка за предстоящата кампания за директни плащания.