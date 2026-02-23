НА ЖИВО
      понеделник, 23.02.26
          Отхвърлените промени в земеделския закон изостриха напрежението в сектора

          Браншът настоява за среща с аграрния министър заради липсата на регистър на трайните насаждения и контрол върху субсидиите

          23 февруари 2026 | 19:06 00
          Дамяна Караджова
          Промените в Закона за подпомагане на земеделските производители, които бяха отхвърлени на първо четене в парламента, предизвикаха остро недоволство сред производителите на плодове и зеленчуци. В ефира на NOVA NEWS председателят на Камара „Плодове и зеленчуци“ Светлана Боянова заяви, че организацията настоява за спешна среща със служебния министър на земеделието Иван Христанов.

          Причината за искането е неприемането на текстове, свързани със създаването на регистър на трайните насаждения и заемоспомагателен фонд, финансиран със средства от Стратегическия план и отчисления от директните плащания. Според Боянова именно регистърът би осигурил по-голяма прозрачност и по-справедливо разпределение на субсидиите.

          „Подпомагането трябва да стига до реалните производители, а не до фиктивни градини“, подчерта тя.

          По думите ѝ секторът от години е изправен пред проблеми с неправомерно заявяване на площи и съмнения за източване на средства. Затова от Камарата настояват за нова проверка на градините, които получават субсидии, както и за по-строг контрол върху разпределението на държавната помощ.

          „На този етап не се обсъждат протести, но търпението на производителите се изчерпва”, предупреди Боянова.

          От бранша очакват конкретни действия от Министерство на земеделието и навременна подготовка за предстоящата кампания за директни плащания.

