Болестите, липсата на естествена паша и високата смъртност са основните икономически и биологични предизвикателства пред сектора. Това съобщи пред БТА новият президент на Балканската федерация на пчеларските съюзи доц. Юлиян Станчев. Той оглави организацията по време на 23-ото издание на международното изложение „Пчеларство Плевен 2026“.

Според Станчев е необходим уеднаквен подход при държавната помощ в региона. В Турция производителите получават субсидия за всеки продаден килограм мед, каквато е била практиката и в България през 70-те и 80-те години на миналия век чрез предоставяне на захар. В Румъния се осигуряват средства за твърда и течна храна, докато у нас това се третира като фураж, въпреки че стимулира развитието на семействата в края на зимата.

Намаляването на медоносните гори и земеделски култури е общ проблем за Балканите. Станчев подчерта, че площите с подходяща растителност в България и съседните страни се свиват, което ограничава пашата.

Сериозен риск представляват заболяванията. По границите на полуострова – в Южна Италия и по бреговете на Албания, е засечен и така нареченият малък кошерен бръмбар.

Смъртността в пчеларството е по-висока от всеки друг животновъден отрасъл, отбеляза доц. Станчев. Като основна причина той посочи пестицидите, използвани в земеделието. Тази тенденция принуждава много стопани, включително в Плевенския регион, да се откажат от дейността.

Сред приоритетите на новия президент е сайтът на федерацията да стане многоезичен за по-добър обмен на документи и информация.

Организацията, създадена в Плевен преди 20 години, обединява съюзи от Турция, Гърция, Република Северна Македония, Сърбия, България, Румъния, Босна и Херцеговина и Албания. Заявки за членство са подали Словения и Хърватия.