НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 23.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          11:46 ЦИК пита ЕК за забраната на Стоил Цицелков чрез Външно министерство11:32 Човек на Радев: Кабинетът „Гюров“ тръгна с фалстарт, чистките в МВР не са решение11:22 Кабинетът заседава днес: Министър Дечев внася искане за рокади в МВР10:40 Иван Савов за случая „Петрохан“: Постоянно излизат факти, които не се връзват с представената картина10:12 Радев пред „Берлинер Цайтунг“: Трябва да говорим с Русия10:07 Яна Алексиева: Чакаме образованието да стане надполитическа тема с мисъл за децата09:35 Петър Ганев: Влизаме в период на успокоение на ръста на заплатите09:21 Удар по мафията: Грандиозна рокада – Иван Христанов сменя цялото ръководство на БАБХ
          НачалоБългарияИкономика

          Пестицидите, липсата на паша и на ефективна държавна подкрепа са основните проблеми пред пчеларите у нас

          Смъртността в пчеларството е по-висока от всеки друг животновъден отрасъл, отбеляза доц. Станчев

          23 февруари 2026 | 12:05 370
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Болестите, липсата на естествена паша и високата смъртност са основните икономически и биологични предизвикателства пред сектора. Това съобщи пред БТА новият президент на Балканската федерация на пчеларските съюзи доц. Юлиян Станчев. Той оглави организацията по време на 23-ото издание на международното изложение „Пчеларство Плевен 2026“.

          - Реклама -
            
            

          Според Станчев е необходим уеднаквен подход при държавната помощ в региона. В Турция производителите получават субсидия за всеки продаден килограм мед, каквато е била практиката и в България през 70-те и 80-те години на миналия век чрез предоставяне на захар. В Румъния се осигуряват средства за твърда и течна храна, докато у нас това се третира като фураж, въпреки че стимулира развитието на семействата в края на зимата.

          Намаляването на медоносните гори и земеделски култури е общ проблем за Балканите. Станчев подчерта, че площите с подходяща растителност в България и съседните страни се свиват, което ограничава пашата.

          Сериозен риск представляват заболяванията. По границите на полуострова – в Южна Италия и по бреговете на Албания, е засечен и така нареченият малък кошерен бръмбар.

          Смъртността в пчеларството е по-висока от всеки друг животновъден отрасъл, отбеляза доц. Станчев. Като основна причина той посочи пестицидите, използвани в земеделието. Тази тенденция принуждава много стопани, включително в Плевенския регион, да се откажат от дейността.

          Сред приоритетите на новия президент е сайтът на федерацията да стане многоезичен за по-добър обмен на документи и информация.

          Организацията, създадена в Плевен преди 20 години, обединява съюзи от Турция, Гърция, Република Северна Македония, Сърбия, България, Румъния, Босна и Херцеговина и Албания. Заявки за членство са подали Словения и Хърватия.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          Министърът на земеделието и храните Иван Христанов представи новия политически кабинет (видео)

          Катя Илиева -
          За заместник-министри са назначени Ивана Мурджева,  Николай Василев и Атанас Атанасов
          Икономика

          Спрени чартъри от Германия заплашват дългия летен сезон по Черноморието

          Росица Николаева -
          Грошев определи новината като шок за сектора
          Здраве

          Здравният министър отхвърли оставката на директора на детската болница в София

          Никола Павлов -
          От ведомството първоначално обявиха, че тя е приета, като отхвърлиха твърденията за оказван натиск
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions