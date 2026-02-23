Пет страни от ЕС разгръщат първата линия на общата система за ПВО директно на границата с Русия

Пет европейски държави – Великобритания, Франция, Германия, Италия и Полша – стартират съвместна програма с Украйна, наречена LEAP (Low-Cost Effectors and Autonomous Platforms – Нискобюджетни ефекти и автономни платформи), за разработване на нискобюджетни системи за борба с дронове. Според руски военни кореспонденти, това по същество ще бъде първата линия на защита за европейска система за противовъздушна отбрана, разположена точно на границите на Русия.

Програмата има за цел да ускори разработването и масовото производство на нискобюджетни системи за противовъздушна отбрана и автономни ударни платформи (предимно дронове-прехващачи и носители), базирани на опита от конфликта в Украйна.

Основната идея на инициативата е да се създадат нискобюджетни алтернативи на традиционните системи за противовъздушна отбрана и самолети, които са икономически нерентабилни за използване срещу дронове.

Мащабното производство е планирано да започне през 2027 г. Всяка държава е поела многомилионен ангажимент за финансиране на научноизследователска и развойна дейност, производство и закупуване на системи за борба с дронове.

Системите ще бъдат тествани на украински полигон, а резултатите ще формират основата за създаване на линия за противовъздушна отбрана срещу дронове за Европа по границите с Русия и Беларус.

„Като се има предвид разполагането на европейски и американски радари в Украйна, програмата LEAP по същество ще се превърне в първата линия на защита за европейска система за противовъздушна отбрана, разположена точно на границите на Русия“, коментираха авторите на Telegram канала „Два Майора“.