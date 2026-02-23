Петър Ганев: Влизаме в период на успокоение на ръста на заплатите

Като цяло технически се справихме с навлизането в еврозоната. Това заяви пред БТВ икономистът от ИПИ Петър Ганев.

„Част от левовете никога няма да се върнат в икономиката, което е нормално и се случва и в други държави.“

В сферата на ресторантьорството и на услугите, като фризьори и подобни, се видя увеличение, коментира Ганев.

Той добави, че промяната в цените се вижда в конкретни хранителни стоки.

„Има известно разминаване между личното усещане и това, което се вижда като индекс, но напрежението не идваше от държавата през последните месеци“, смята Петър Ганев.

„Ако ти се вдигне тока и водата, то ще ти се набие на очи.“

„Влизаме в период на успокоение на ръста на заплатите. Общият тренд беше на покачване на пенсии и заплати.“

„Миналата година голям бонус получи публичният сектор, а частният сектор нямаше как да догони увеличенията от 30-40% в някои сектори.„

Евтиният труд в България изчезва, каза икономистът.