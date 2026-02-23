НА ЖИВО
      понеделник, 23.02.26
          Петър Клисаров: Полицията в Ботевград конфискува подписи за регистрацията ни

          Партийният лидер критикува остро и признанието на министър Мил Дечев за липсата на време за организация на вота.

          23 февруари 2026 | 18:11 230
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Лидерът на „Пряка демокрация“ Петър Клисаров съобщи за полицейски произвол срещу партията му в предаването „Делници“ по Евроком. По данни на политика органите на реда в Ботевград са иззели списъци с подписи, необходими за регистрацията на формацията за предстоящите избори.

          Клисаров уточни, че симпатизантът, събирал подкрепата, е разполагал с валидно пълномощно и е действал съгласно изискванията на ЦИК. На лицето е съставен предупредителен протокол, а документите са били конфискувани. Партийният лидер определи действията като саботаж предвид кратките срокове за регистрация и заяви намерението си да търси обяснение от началника на полицията в града.

          В разговора бе засегнато и изказването на служебния министър Мил Дечев, че правителството няма достатъчно време за организиране на честни избори. Клисаров изрази разочарование от думите на министъра и подчерта, че подобно признание от действащ управляващ е недопустимо и подкопава доверието в институцията.

          Гостът коментира и политическите ходове на президента Румен Радев. Според Клисаров държавният глава разполага с вътрешна информация за хронограмата на вота, тъй като е споменал датата 4 март като краен срок за регистрация още преди официалното ѝ обявяване. Това според него създава неравнопоставеност между политическите субекти.

          Клисаров отправи критики и към външната политика на служебния кабинет, визирайки министър Надежда Нейнски и плановете ѝ за посещение в Украйна. Той изрази опасения относно използването на българската инфраструктура за военни цели и липсата на адекватна комуникация от страна на управляващите.

          Относно платформата на „Пряка демокрация“, политикът акцентира върху предложението за защита на дигиталната идентичност. Той представи идея за въвеждане на специален знак, който да маркира съдържание, генерирано от изкуствен интелект, за да се избегнат манипулации.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          България

          Чавдар Христанов: Иван си тръгна от ПП заради еднолични решения, бихме разговаряли с Радев (видео)

          Екип Евроком -
          По казуса със стадото на „Бай Рибан“ Чавдар Христанов съобщи, че в министерството е сформиран екип от 15 души, който работи приоритетно по темата
          Политика

          Румяна Петкова и Наталия Ефремова поемат ключови постове в социалното министерство

          Дамяна Караджова -
          С дългогодишен административен опит двете застават начело на ресора „Труд и социална политика“ като заместник-министри
          Политика

          Студенти след среща с премиера Гюров: Отказахме места в листите за изборите

          Дамяна Караджова -
          Исканията им за реформи в здравеопазването и правосъдието остават на дневен ред.
