Петролът на ОПЕК премина 70 долара за барел за първи път от юли

Цената на петрола на Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) в петък се повиши до 70,11 долара за барел, съобщи картелът на официалната си страница.

Ден по-рано, в четвъртък, един барел от т.нар. „кошница на ОПЕК“ се е търгувал за 69,79 долара.

Според данни от базата на организацията, това е първото преминаване на прага от 70 долара от 18 юли миналата година, когато цената достигна 70,97 долара за барел.

Как се формира цената

Цената на петрола на ОПЕК се изчислява въз основа на т.нар. петролна кошница, която включва 12 сорта суров петрол за износ от страните членки:

Сахаран бленд (Алжир)

Джено (Конго)

Зафиро (Екваториална Гвинея)

Раби лек (Габон)

Ирански тежък (Иран)

Басра лек (Ирак)

Кувейт експорт (Кувейт)

Ес Сидер (Либия)

Бони лек (Нигерия)

Лек арабски (Саудитска Арабия)

Мурбан (ОАЕ)

Мерей (Венецуела)

Стойността се определя като средна аритметична от котировките към момента на закриване на търговията с всички сортове от кошницата в предходния работен ден.

Историческият максимум на „кошницата на ОПЕК“ е 140,73 долара за барел, отчетен на 3 юли 2008 година.