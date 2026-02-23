Повече от 400 удара в Украйна: с какво е опасна руската ракета Х-22

Спасителите трябва да носят костюми за химическа защита и противогази в районите, където пада ракета Х-22. Пенсионираният подполковник от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Виктор Савченко предупреди за потенциалната опасност от свръхзвуковата противокорабна крилата ракета, предава „Зеркало недели“.
По думите му, ракетата може да отрови зоната на удара, ако останат запалими окислители. Той припомни, че след като такава ракета падна в Кременчуг през 2022 г., спасители от Държавната служба за извънредни ситуации са били отровени с меланж, докато са работили без защита, докато са разчиствали развалините.
„Добре е, че нямаше жертви; очевидно са получили адекватно интравенозно лечение. Казвам ви, веднага щом чуете, че Х-22 е паднала, трябва да носите костюми за химическа защита и противогази – спасяване, разчистване на развалините и т.н. – защото това е бедствие“, заяви Савченко.
Експертът по-рано съобщи, че руснаците оказват все по-голям натиск върху Украйна, използвайки ракети „Циркон“, Х-22 и балистични и квазибалистични ракети, „които имат характеристики както на балистични, така и на крилати ракети“. Твърди се, че през януари 2026 г. от 120-те балистични ракети, изстреляни от руснаците към Украйна, средно 25% са били свалени.
Припомняме, че Русия използва ракети Х-22 за първи път от дълго време в нощта на 24 януари. Тогава удариха 12 ракети от този тип. Общо Русия вече е изстреляла над 400 ракети Х-22/Х-32 по цели в Украйна.