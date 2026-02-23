ПП-ДБ: ГЕРБ копират наши инициативи

Съпредседателят на Да, България и депутат от коалицията Продължаваме промяната – Демократична България Божидар Божанов заяви, че програмните заявки на партиите ще бъдат изключително важни в предстоящата кампания.
Той коментира проведената среща на актива на ГЕРБ в Стара Загора с лидера на партията Бойко Борисов и го обвини в копиране на идеи.
По думите му подобен законопроект вече е внесен от ПП-ДБ на 18 декември миналата година и е разработен съвместно с кметове на малки населени места.
Божанов подчерта, че законопроектът все още не е разгледан от ресорната комисия, оглавявана от ГЕРБ, и призова той да бъде обсъден още тази седмица.
В изказването си той коментира и темата за изкуствения интелект.
Според него ГЕРБ се опитват да „паразитират върху позитивния дневен ред“, наложен от ПП-ДБ, като копират вече предложени инициативи. Той настоя внесените законодателни решения да бъдат подкрепени още в настоящия парламент.