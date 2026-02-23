НА ЖИВО
          ГОРЕЩО
          ПП-ДБ: ГЕРБ копират наши инициативи

          23 февруари 2026 | 14:17
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Съпредседателят на Да, България и депутат от коалицията Продължаваме промяната – Демократична България Божидар Божанов заяви, че програмните заявки на партиите ще бъдат изключително важни в предстоящата кампания.

          Той коментира проведената среща на актива на ГЕРБ в Стара Загора с лидера на партията Бойко Борисов и го обвини в копиране на идеи.

          „Виждаме, че Борисов днес е събрал кметове на малки населени места и общини, за да им обяснява какво тепърва планирал да прави ГЕРБ, включително да даде повече правомощия на кметовете на малките населени места“, каза Божанов.

          По думите му подобен законопроект вече е внесен от ПП-ДБ на 18 декември миналата година и е разработен съвместно с кметове на малки населени места.

          „Искаме, в продължение на нашата дългосрочна политика за децентрализация, да дадем на тези кметове повече права и сигурен бюджет, за да могат да оправят улиците, осветлението и да се грижат за своите съграждани“, добави той.

          Божанов подчерта, че законопроектът все още не е разгледан от ресорната комисия, оглавявана от ГЕРБ, и призова той да бъде обсъден още тази седмица.

          В изказването си той коментира и темата за изкуствения интелект.

          „Борисов се сети за електрониката и за изкуствения интелект последните две-три седмици, три месеца след като ГЕРБ отхвърли нашия законопроект за изкуствения интелект“, заяви Божанов.

          Според него ГЕРБ се опитват да „паразитират върху позитивния дневен ред“, наложен от ПП-ДБ, като копират вече предложени инициативи. Той настоя внесените законодателни решения да бъдат подкрепени още в настоящия парламент.

