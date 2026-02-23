НА ЖИВО
      понеделник, 23.02.26
          Политика

          Правителството смени 28 областни управители в цялата страна

          Новите назначения обхващат всички области, като част от тях вече са заемали постовете

          23 февруари 2026 | 20:41
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Правителството назначи 28 областни управители, като освободи досега заемащите тези длъжности.

          За областен управител на област Благоевград е назначен Николай Куколев. Той е магистър по финанси със специализация „Публични финанси“ от ЮЗУ „Неофит Рилски“. Куколев има дългогодишен стаж като преподавател по „Публични финанси“ във висши училища и богат административен опит. Заемал е позицията на заместник областен управител на област Благоевград в периода 1999 – 2001 г.

          Добромир Гюлев е назначен за областен управител на област Бургас. Завършил е СУ „Св. Климент Охридски“. Професионалното му развитие е свързано основно със start-up сектора, а през последните години заема ръководни длъжности в областта на контрола на качеството, комплексните проверки и одити.

          Областен управител на област Варна е Атанас Михов. Той има над 30 години служба в системата на МВР, притежава значителен управленски опит и е носител на почетен знак на МВР. Магистър е по българска филология и по „Защита на националната сигурност“ от Академията на МВР.

          Валентин Михайлов е назначен за областен управител на област Велико Търново. Притежава магистърска степен по право и по счетоводство и контрол от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Бил е заместник областен управител в периода 2023 – 2024 г.

          За областен управител на област Видин е назначен Иван Иванов. Той е магистър по икономика и има дългогодишен стаж в държавната администрация. В периода 2018 – 2024 г. е бил директор на Дирекция „Бюро по труда“ – Видин.

          Стефан Стефанов е новият областен управител на област Враца. Магистър по българска филология и право от СУ „Св. Климент Охридски“. Заемал е поста областен управител на Враца в периода януари – август 2022 г.

          Новият областен управител на област Габрово е Асен Даскалов. Завършил е СУ „Св. Климент Охридски“, като професионалният му опит до момента е в частния сектор.

          За областен управител на област Добрич е назначен Асен Атанасов. Завършва право във Варненския свободен университет. В периода 2010 – 2013 г. е главен юрисконсулт в Община Балчик, а през 2024 – 2025 г. е директор на дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“ в Община Варна.

          Здравко Тодоров е назначен за областен управител на област Кърджали. Завършил е икономика и организация на труда в УНСС – София и има дългогодишен опит в сферата на търговията, недвижимите имоти и финансите.

          За областен управител на област Кюстендил е назначен Кристиан Иванчов. Юрист по образование, бил е заместник областен управител през 2023 г., а в периода 2023 – 2025 г. – заместник-кмет на Община Кюстендил.

          За областен управител на област Ловеч е назначена Поля Върбанова. Завършила е история във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Работила е на експертни длъжности в Областната управа – Ловеч и в Община Ловеч.

          Михаил Иванов е назначен за областен управител на област Монтана. Завършил е икономика и маркетинг във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. От 2024 г. е част от екипа на Държавната комисия по сигурност на информацията.

          Любомир Гечев е назначен за областен управител на област Пазарджик. Притежава над 18 години управленски опит в публичната администрация и международна бизнес среда. До момента е заместник-кмет на Община Пазарджик.

          За областен управител на област Перник е назначен Георги Недев. Завършил е география, геополитика и обществено развитие във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Професионалният му опит е в частния сектор.

          Александър Йотков е назначен за областен управител на област Плевен. Строителен инженер по „Водоснабдяване и канализация“ от УАСГ – София. Бил е заместник областен управител в периода октомври 2023 – юни 2024 г.

          За областен управител на област Пловдив е назначен Владислав Попов. Магистър по агроекология от Висшия селскостопански институт в Пловдив и доктор от Университета на Западен Сидни, Австралия. През последните пет години е професор в Катедрата по агроекология на Аграрен университет – Пловдив.

          Орлин Пенков е новият областен управител на област Русе. Има над 20 години професионален опит в мениджмънта, бизнес развитието и продажбите. Завършил е две магистратури в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов.

          Огнян Обрешков е назначен за областен управител на област Разград. Машинен инженер и магистър по икономика със специалност „Икономика на индустрията“. Има дългогодишен опит в индустриалната поддръжка.

          За областен управител на област Силистра е назначен Димитър Караджов. Юрист по образование, до момента директор на дирекция „Икономика“ в Община Силистра.

          Маринчо Христов е новият областен управител на област Сливен. Заемал е същата длъжност в периода юли 2023 – май 2024 г. Магистър „инженер-агроном“ от Аграрния университет – Пловдив.

          Правителството назначи за областен управител на област Смолян Зарко Маринов. Бил е областен управител в периода октомври 2021 – август 2022 г., както и заместник областен управител през 2014 и 2015 г.

          Вяра Тодева е новият областен управител на област София. Заемала е същата длъжност в периода юли 2023 – април 2024 г. Била е заместник изпълнителен директор на Агенцията по вписванията и заместник областен управител на София-град. Завършила е „Бизнес и финанси“ в College of North West London и има магистърска степен по право и икономика.

          За областен управител на Софийска област е назначен Иван Димитров. Бил е заместник областен управител в периода юли 2023 – март 2024 г. Икономист по образование.

          Ива Радева е назначена за областен управител на област Стара Загора. Заемала е същата длъжност в периода август 2023 – юли 2024 г. Икономист по образование.

          За областен управител на област Търговище е назначен Радослав Бойчев. Магистър по „Национална сигурност“ от Югозападния университет „Неофит Рилски“. Бил е народен представител в 46-ото Народно събрание.

          Гинка Райчева е назначена за областен управител на област Хасково. Заемала е същата длъжност в периода юли 2023 – юни 2024 г. Била е директор на ОУ „Св. Климент Охридски“ – Хасково.

          За областен управител на област Шумен е назначен Марин Маринов. Икономист по образование с дългогодишен опит във финансовия сектор.

          Биляна Кавалджиева-Димитрова е назначена за областен управител на област Ямбол. Заемала е същата длъжност в периода юли 2023 – юни 2024 г. Юрист по образование.

