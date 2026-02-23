НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 23.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          17:40 ЕСКАЛАЦИЯ: Американски самолет кръжа 4 часа над Ормузкия проток и Иран (НА ЖИВО/КАРТА)17:07 Цицелков призова за оставки в ЦИК, „ако не може да се фокусира върху работата си“16:54 Министърът на отбраната: Летище София не се затваря за военни цели15:53 Дечев: Предложих смяна на главния секретар. Клисурски: Изборите ще струват 80 млн. евро. Адемов: Хранителните пакети за уязвимите ще ги дадем сега, а не след вота15:36 Дечев: Няма да уволнявам разследващи по „Петрохан“15:02 Асен Василев обяви нов протест: Радев да покаже с действия, че ще се бори!14:45 Гюров: Можем да пестим от администрация, но не можем от демокрация14:07 Bitcoin падна под 65 000 долара, през последните 24 часа крипто пазарът заличи 100 млрд. долара11:46 ЦИК пита ЕК за забраната на Стоил Цицелков чрез Външно министерство11:32 Човек на Радев: Кабинетът „Гюров“ тръгна с фалстарт, чистките в МВР не са решение
          НачалоБългарияОбщество

          Протест блокира Околовръстното при „Суходолска“ заради разбит път

          Столичната община обеща текущ ремонт, но призна, че трайното решение зависи и от АПИ

          23 февруари 2026 | 21:04 230
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Граждани се събраха на протест на кръстовището на Околовръстния път и ул. „Суходолска“ в София, предаде БГНЕС. Демонстрантите настояват за ремонт на пътя в района, а кръстовището беше затворено за около час.

          - Реклама -
            
            

          По-рано заместник-кметът по строителството Никола Лютов даде брифинг и заяви, че Столичната община е запозната с исканията на протестиращите.

          „Срещнахме се с представители на протестиращи, свързани с организацията на движението, и взехме мерки трафикът да се изнесе от квартала. Ще извършим текущи ремонти на трасето, това обаче не е решаване на проблема“, заяви Лютов.

          По думите му, трайното решение изисква и ремонт на Околовръстния път, като допълни:

          „За да видим решаване, трябва да видим и ремонтиране на Околовръстния път на София. Ако колегите от АПИ работят бързо, предвидили сме увеличението на бюджета, за да имаме трайно решение.“

          Лютов уточни, че вече са възложени ремонтните дейности на Околовръстния път и ул. „Суходолска“.

          „Текущият ремонт не може да бъде нещо различно, той не може да е основен засега. Ние ще фрезоваме, ще положим два пласта, за да осигурим текущата проходимост. Гаранцията ще е колкото е на всеки друг текущ ремонт в столицата“, добави заместник-кметът.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Служебният кабинет на Андрей Гюров блокира избора на нов председател на ДАНС

          Красимир Попов -
          Оттеглено е предложението на предходното правителство за назначаването на Деньо Денев, процедурата в парламента се прекратява
          Общество

          Километрично задръстване на АМ „Струма“ заради ремонт в Кресненското дефиле

          Красимир Попов -
          Шофьори чакат с часове между Благоевград и Симитли, движението е силно затруднено
          Политика

          Правителството оттегли предложението за избор на председател на ДАНС

          Красимир Попов -
          С решение кабинетът отмени РМС №750 от 2025 г., внесено в Народното събрание
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions