Протест блокира Околовръстното при „Суходолска“ заради разбит път

Граждани се събраха на протест на кръстовището на Околовръстния път и ул. „Суходолска“ в София, предаде БГНЕС. Демонстрантите настояват за ремонт на пътя в района, а кръстовището беше затворено за около час.

По-рано заместник-кметът по строителството Никола Лютов даде брифинг и заяви, че Столичната община е запозната с исканията на протестиращите.

„Срещнахме се с представители на протестиращи, свързани с организацията на движението, и взехме мерки трафикът да се изнесе от квартала. Ще извършим текущи ремонти на трасето, това обаче не е решаване на проблема“, заяви Лютов.

По думите му, трайното решение изисква и ремонт на Околовръстния път, като допълни:

„За да видим решаване, трябва да видим и ремонтиране на Околовръстния път на София. Ако колегите от АПИ работят бързо, предвидили сме увеличението на бюджета, за да имаме трайно решение.“

Лютов уточни, че вече са възложени ремонтните дейности на Околовръстния път и ул. „Суходолска“.