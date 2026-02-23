Протест блокира Околовръстното при „Суходолска“ заради разбит път

Граждани се събраха на протест на кръстовището на Околовръстния път и ул. „Суходолска“ в София, предаде БГНЕС. Демонстрантите настояват за ремонт на пътя в района, а кръстовището беше затворено за около час.
По-рано заместник-кметът по строителството Никола Лютов даде брифинг и заяви, че Столичната община е запозната с исканията на протестиращите.
По думите му, трайното решение изисква и ремонт на Околовръстния път, като допълни:
Лютов уточни, че вече са възложени ремонтните дейности на Околовръстния път и ул. „Суходолска“.