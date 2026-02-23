НА ЖИВО
          Путин: Русия ще укрепи армията, флота и ядрената си триада

          23 февруари 2026 | 09:58 290
          Владимир Путин
          Владимир Путин
          В обръщението си по случай Деня на защитника на Отечеството, президентът на Русия Владимир Путин очерта планове за ускоряване на разработването на съвременни оръжия, укрепване на ядрената триада и развитие на въоръжените сили, основани на бойния опит от Украйна, предава ТАСС.

          Путин поздрави руските граждани, ветерани, военнослужещи и цивилни служители на Въоръжените сили с Деня на защитника на Отечеството.

          В обръщението си държавният глава отбеляза, че Русия ще продължи мащабното укрепване на армията и флота, отчитайки развиващата се международна обстановка и бойния опит от Украйна, разчитайки на руската промишленост, наука, индустриални и високотехнологични компании.

          Президентът определи развитието на ядрената триада като абсолютен приоритет, гарантиращ националната сигурност, стратегическото възпиране и баланса на силите в света, и обяви планове за значително увеличаване на потенциала на всички видове въоръжени сили, повишаване на тяхната бойна готовност и мобилност.

          „Ще ускорим разработването на съвременни системи за въоръжените сили“, заяви Путин. „Уверен съм в основното: това оборудване винаги ще бъде в надеждни ръце. Нашите войници и офицери са истински патриоти, мъже с изключителна сила на духа и непоколебима воля, стълбовете на държавата и обществото“.

          Путин отбеляза, че представители на всички народи на Русия се бият рамо до рамо в Украйна, а способността да работят заедно за победа за общи цели е колосалната сила на армията и многонационалното руско общество.

          „От незапомнени времена хора от различни националности и вероизповедания са се издигали, за да защитават страната. Чувството за патриотизъм и отговорност за съдбата на Родината са затвърдили тяхното единство, вдъхновили са ги за военни подвизи и велики, безсмъртни победи. Сегашното поколение руски войници достойно продължава традициите на доблест и чест, завещани от техните предци“, подчерта президентът.

          Той изрази дълбок поклон пред всички, които се борят за Отечеството, и почете паметта на падналите герои.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

