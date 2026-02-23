НА ЖИВО
      понеделник, 23.02.26
          Начало България Политика

          Радев пред „Берлинер Цайтунг“: Трябва да говорим с Русия

          23 февруари 2026 | 10:12 640
          БГНЕС
          Президентът (2017–2026 г.) Румен Радев заявява в интервю за Berliner Zeitung, че влизането му в парламентарната политика е отговор на очакванията на българските граждани за демократична, модерна и свободна европейска държава.

          „Влизането ми в парламентарната политика е в отговор на призива на българските граждани и на очакванията им за превръщането на България в демократична, модерна и свободна европейска държава.“

          Той посочва, че масовите протести през декември в България и в европейски градове като Берлин са довели до оставката на правителството и са показали обществената воля за промяна.

          Германия – ключов партньор

          Радев подчертава, че Германия остава най-важният икономически, търговски и инвестиционен партньор на България, като двустранният стокообмен е надхвърлил 12 млрд. евро. Българският износ за Германия е по-голям от вноса, което според него показва потенциала на българската индустрия.

          Акцент е поставен върху:

          • развитието на автомобилния сектор
          • ролята на българските инженери и IT специалисти
          • възможното пренасочване на кадри към отбранителната индустрия

          Той посочва, че инвестиции на германски компании като Rheinmetall създават нови икономически възможности и укрепват отбранителния потенциал.

          Войната в Украйна и диалогът с Русия

          По темата за войната в Украйна Радев заявява, че досега акцентът е бил върху военната и икономическата помощ, но дипломацията не е използвана в достатъчна степен.

          „Трябва да говорим с Русия, защото без диалог архитектурата на сигурността ще се основава на съперничество и на постоянно военно мислене.“

          Той отбелязва, че лидери като Еманюел Макрон вече говорят за възстановяване на диалога и обсъждане на бъдещата архитектура на сигурността в Европа.

          ЕС, Украйна и Западните Балкани

          Радев подчертава, че Украйна заслужава подкрепа, но членството в ЕС изисква изпълнение на Копенхагенските критерии. Според него прибързването би могло да подкопае европейските принципи.

          По отношение на Северна Македония той припомня Европейския консенсус от юли 2022 г., според който страната трябва да впише българите в конституцията си, преди да започнат преговорите за членство.

          Отношенията със САЩ и инициативата на Тръмп

          Радев определя като „странно“ решението на правителството в оставка България да се присъедини към инициативата на Доналд Тръмп за „Борд за мир“, без да бъдат спазени всички вътрешни процедури и без информиране на парламента и президентската институция.

          „България категорично подкрепя мирните инициативи, но те трябва да са в съответствие с нашата конституция, европейското право и всички законови и парламентарни изисквания.“

          Еврозоната и социалните рискове

          Радев обяснява критиките си към начина на въвеждане на еврото с факта, че темата засяга всички граждани и обществото остава разделено. Според него референдумът би бил най-демократичният подход.

          Той подчертава, че:

          • 30% от българите живеят на границата на бедността или социалното изключване
          • 22% са под тази граница
          • цените на основни стоки и услуги са се повишили значително

          „Еврото може да има преимущества, но неговото въвеждане трябваше да е придружено от мерки за защита на най-уязвимите.“

