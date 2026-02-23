НА ЖИВО
      понеделник, 23.02.26
          ГОРЕЩО
          НачалоСвятКрими

          Расте броят на жертвите на размириците в Мексико след ликвидирането на Ел Менчо

          23 февруари 2026 | 13:05 1010
          Снимка: БГНЕС
          Най-малко 18 души са загинали в Мексико по време на операция срещу лидера на картела „Ново поколение Халиско“ (CJNG) и последвалите безредици, съобщава вестник Jornada.

          По данни на изданието сред жертвите са 15 бойци на Националната гвардия. В град Пуерто Ваярта при затворнически бунт е загинал надзирател, а в Сапопан – служител на прокуратурата при улична престрелка. Съобщава се и за убита бременна жена.

          При въоръжените сблъсъци са ликвидирани осем бойци на картела. По последна информация са арестувани общо 27 души.

          Става дума за операция по ликвидирането на лидера на картела „Ново поколение Халиско“ – Рубен Немесио Осегера Сервантес, известен като Ел Менчо. За неговата смърт по-рано съобщи Министерството на националната отбрана на Мексико.

          След това в най-малко пет щата в страната започнаха масови палежи на автомобили и блокиране на пътища. Епицентър на безредиците стана щатът Халиско, а впоследствие напрежението се разпространи и в съседни региони. В някои от тях бяха активирани извънредни протоколи за сигурност и бе засилено присъствието на силите на реда.

          Смъртта на „Ел Менчо“ разтърси Мексико: САЩ и Канада издадоха спешни предупреждения за пътуване Смъртта на „Ел Менчо“ разтърси Мексико: САЩ и Канада издадоха спешни предупреждения за пътуване

          Операцията е проведена от специални подразделения на армията с участието на Военновъздушните сили и група за бързо реагиране на Националната гвардия. В подготовката са участвали военното разузнаване, Националният център за разузнаване и специализираната прокуратура за борба с организираната престъпност. Допълнителна информация са предоставили и властите на САЩ.

          По време на операцията са задържани двама предполагаеми членове на групировката. Силите за сигурност са иззели оръжие и бронирана техника, включително реактивни гранатомети, способни да поразяват въздушни цели и да унищожават бронирани машини. Трима военнослужещи са били ранени и откарани в болници.

          Президентът на Мексико Клаудия Шейнбаум призова гражданите да запазят спокойствие и да се информират от официални източници, като изрази благодарност към армията и силовите структури за тяхната работа.

          Медии: Лидерът на картела CJNG Немесио Осегера е убит при операция на армията в Мексико Медии: Лидерът на картела CJNG Немесио Осегера е убит при операция на армията в Мексико
