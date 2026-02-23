Разходите за киберсигурност се отплащат

Организациите, които са достатъчно добре подготвени да се защитават от кибератаки, е по-вероятно да се справят по-добре и финансово, разкри ново проучване, дело на Училището по мениджмънт към университета Бингхамтън,цитирано от Technews.bg.

- Реклама -

Инвеститорите ценят киберсигурността като критичен аспект от инициативите за управление на риска на организацията и нейната цялостна бизнес-стратегия. Описват я като нещо повече от защитен механизъм – тя е и като ключов двигател на финансовите резултати.

„Ако дадена компания е била засегната от кибератака и я игнорира или не заяви ясно, че предприема подходящи стъпки за справяне с проблема, това ще намали доверието на клиентите и ще изпрати лош сигнал към акционерите. Тоест готовността и непрекъснатите инвестиции са много важни“, казва Ти Тран, доцент в Училището по мениджмънт, който е съавтор на изследването

„Открихме, че ако фирмите са по-открити относно ситуацията и заявят, че се опитват да направят нещо по въпроса, това увеличава доверието на заинтересованите страни и фирмата ще се справи по-добре.“

Изследователите са тествали теорията си, като са събрали данни от конферентни разговори, проведени от повечето от водещите публични компании в САЩ от 2000 до 2023 г. Те са разработили алгоритъм, който търси преписи на тези разговори, използвайки списък с ключови думи, свързани с киберсигурността, за да открие кога е спомената темата.

Конферентните разговори са използвани за изследването, защото предлагат по-достъпна среда за инвеститорите, така че да разберат този тип информация, поясни Тран. Това е по-лесно от изучаването на документите на компанията за разкриване на рискове за киберсигурност.

Чрез изследване на тези транскрипти от конферентни разговори изследователите са успели да преценят как публичните компании описват своите рискове за киберсигурността пред инвеститорите си – и да разберат как това може да повлияе на пазарната им оценка.

Изводите? Проучването потвърди, че киберготовността през текущата година повлиява положително на възвръщаемостта на активите през следващата година. Изследователите отиват и по-далеч в проучването, включвайки повече контекст, за да разберат по-добре механизмите, чрез които готовността за киберсигурност влияе върху успеха на фирмите, каза Тран. Освен това изследователите отбелязаха, че проучването на въпроса на международно бизнес-ниво в бъдещи анализи може да разкрие дори повече регулаторни и културни нюанси.

„Така е устроена психиката на хората – те искат да омаловажават или игнорират проблемите, които ги карат да изглеждат зле, но този резултат демонстрира значението на прозрачността и признанието“, каза Тран. „Надяваме се, че като видим как това води до добра възвръщаемост, повече фирмени лидери ще бъдат мотивирани да признаят действителната стойност на това защо не трябва да игнорират или омаловажават проблема с киберсигурността.“

Проучването, озаглавено „Ефекти от готовността за киберсигурност върху представянето на фирмите: Доказателства от конферентни разговори“, беше представено на 59-ата Международна конференция по системни науки в Хавай през януари.