НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 23.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          17:40 ЕСКАЛАЦИЯ: Американски самолет кръжа 4 часа над Ормузкия проток и Иран (НА ЖИВО/КАРТА)17:07 Цицелков призова за оставки в ЦИК, „ако не може да се фокусира върху работата си“16:54 Министърът на отбраната: Летище София не се затваря за военни цели15:53 Дечев: Предложих смяна на главния секретар. Клисурски: Изборите ще струват 80 млн. евро. Адемов: Хранителните пакети за уязвимите ще ги дадем сега, а не след вота15:36 Дечев: Няма да уволнявам разследващи по „Петрохан“15:02 Асен Василев обяви нов протест: Радев да покаже с действия, че ще се бори!14:45 Гюров: Можем да пестим от администрация, но не можем от демокрация14:07 Bitcoin падна под 65 000 долара, през последните 24 часа крипто пазарът заличи 100 млрд. долара11:46 ЦИК пита ЕК за забраната на Стоил Цицелков чрез Външно министерство11:32 Човек на Радев: Кабинетът „Гюров“ тръгна с фалстарт, чистките в МВР не са решение
          НачалоНаука и ТехнологииИТ

          Разходите за поддръжка на ChatGPT достигнаха 17 млрд. долара годишно

          23 февруари 2026 | 16:40 300
          Снимка: Dado Ruvić / Reuters
          Михаил Георгиев
          Михаил Георгиев
          Сподели
          Михаил Георгиев
          Михаил Георгиев

          Глобалният достъп до ChatGPT струва на OpenAI около 17 милиарда долара годишно. Според публикация на TechRadar огромната сума за поддръжка на инфраструктурата влияе пряко върху стратегическите решения на компанията, включително въвеждането на нови методи за монетизация.

          - Реклама -
            
            

          Всяка потребителска заявка към чатбота изразходва изчислителна мощ, електричество и вода в центровете за данни. Анализ на „Уошингтън поуст“ показва, че енергията за генериране на един седмичен имейл от 100 думи в продължение на година се равнява на около 7,5 киловатчаса. Умножено по стотици милиони потребители, потреблението на ресурси става значително.

          Икономиката на генеративния изкуствен интелект се различава фундаментално от тази на социалните мрежи. При традиционните платформи добавянето на нов потребител струва минимално, докато при ChatGPT всеки нов акаунт генерира скъпи изчисления ежедневно. Заради натиска от разходите, OpenAI започна да въвежда реклами за безплатните потребители и за тези на план ChatGPT Go (8 долара месечно).

          Компанията претърпя структурна трансформация от създаването си през 2015 г. като организация с нестопанска цел. През 2019 г. OpenAI прие модел с ограничена печалба, за да привлече капитал за изследвания. В момента Microsoft притежава приблизително 27% от дружеството, а инвеститори са още SoftBank и Nvidia. Оценката на OpenAI възлиза на около 500 млрд. долара, като според пазарни наблюдатели първично публично предлагане е възможно по-късно тази година.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Други

          Mercedes подготвя компактна „Baby“ версия на G-Class за 2027 година

          Михаил Георгиев -
          Mercedes-Benz подготвя по-компактен „Baby“ Mercedes-Benz G-Class.
          ИТ

          Разходите за киберсигурност се отплащат

          Росица Николаева -
          Киберготовността през текущата година повлиява положително на възвръщаемостта на активите през следващата година.
          Политика

          Ким Чен‑ун бе преизбран за генерален секретар на управляващата партия на Северна Корея

          Георги Петров -
          Решението беше взето единодушно по време на Деветия конгрес в Пхенян
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions