Глобалният достъп до ChatGPT струва на OpenAI около 17 милиарда долара годишно. Според публикация на TechRadar огромната сума за поддръжка на инфраструктурата влияе пряко върху стратегическите решения на компанията, включително въвеждането на нови методи за монетизация.

Всяка потребителска заявка към чатбота изразходва изчислителна мощ, електричество и вода в центровете за данни. Анализ на „Уошингтън поуст“ показва, че енергията за генериране на един седмичен имейл от 100 думи в продължение на година се равнява на около 7,5 киловатчаса. Умножено по стотици милиони потребители, потреблението на ресурси става значително.

Икономиката на генеративния изкуствен интелект се различава фундаментално от тази на социалните мрежи. При традиционните платформи добавянето на нов потребител струва минимално, докато при ChatGPT всеки нов акаунт генерира скъпи изчисления ежедневно. Заради натиска от разходите, OpenAI започна да въвежда реклами за безплатните потребители и за тези на план ChatGPT Go (8 долара месечно).

Компанията претърпя структурна трансформация от създаването си през 2015 г. като организация с нестопанска цел. През 2019 г. OpenAI прие модел с ограничена печалба, за да привлече капитал за изследвания. В момента Microsoft притежава приблизително 27% от дружеството, а инвеститори са още SoftBank и Nvidia. Оценката на OpenAI възлиза на около 500 млрд. долара, като според пазарни наблюдатели първично публично предлагане е възможно по-късно тази година.