Разкриха ало измама за €12 000, парите са върнати на 80-годишна жена

80-годишна жена от село Кошарица стана жертва на телефонна измама, при която е предала около 12 000 евро, съобщиха от полицията.

- Реклама -

Тя била заблудена, че дъщеря ѝ е тежко пострадала и са необходими спешно средства за лечение.

Жената събрала парите, сложила ги в сак с дрехи и ги предала на непознат мъж пред дома си.

След подаден сигнал от нейния син, извършителят е установен и задържан на границата с Румъния. У него е открит сакът с цялата сума.

Предстои парите да бъдат върнати на пенсионерката. Работата по случая продължава.