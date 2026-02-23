НА ЖИВО
      понеделник, 23.02.26
      НА ЖИВО
          Крими

          Разкриха ало измама за €12 000, парите са върнати на 80-годишна жена

          Тя била заблудена, че дъщеря ѝ е тежко пострадала и са необходими спешно средства за лечение

          23 февруари 2026 | 09:41 430
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          80-годишна жена от село Кошарица стана жертва на телефонна измама, при която е предала около 12 000 евро, съобщиха от полицията.

          Тя била заблудена, че дъщеря ѝ е тежко пострадала и са необходими спешно средства за лечение.

          Жената събрала парите, сложила ги в сак с дрехи и ги предала на непознат мъж пред дома си.

          След подаден сигнал от нейния син, извършителят е установен и задържан на границата с Румъния. У него е открит сакът с цялата сума.

          Предстои парите да бъдат върнати на пенсионерката. Работата по случая продължава.

