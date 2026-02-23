Росен Стоянов: Очаква се по-висока активност и 5–6 партии в парламента

Тенденцията сочи повишаване на избирателната активност, а броят на политическите субекти в следващия парламент вероятно ще се свие до 5–6 формации. Това прогнозира пред БНР политологът проф. Росен Стоянов, директор „Политически анализи и прогнози“ в „Галъп“. Според него предстоящата кампания ще бъде изпъстрена с очерняне, лични нападки и компромати.

По отношение на изпълнителната власт проф. Стоянов смята, че служебният кабинет е започнал с фалстарт. Той определи служебния премиер като „легален, но нелегитимен“, тъй като няма подкрепа нито от партия, нито от президента, който да разполага със свобода да избира от по-широк кръг кандидати.

Според анализатора кабинетът разполага с ограничени възможности за маневриране и вземане на решения, като трябва да организира изборите и едновременно с това да изпълнява всички ангажименти на редовна власт. Той подчерта, че ако държавата не функционира нормално и министерствата не изпълняват задачите си, няма как да се стигне до избори. По думите му настоящият Министерски съвет трябва да върши работата на всеки друг кабинет, но няма достатъчен ресурс, а представянето и приемането на бюджет в Народното събрание изглежда почти невъзможно.

Проф. Стоянов определи като „екзотично“ създаването на поста вицепремиер по честните избори, тъй като длъжностната характеристика не е ясно формулирана. Според него подобна позиция може да изглежда като политически знак, че досега не е имало честни избори, а служебният кабинет по принцип би трябвало да бъде независим и обективен, за да осигури равнопоставеност до вота.

Той смята за логично премиерът да се откаже от този пост, но предупреди, че това би нанесло нова репутационна щета. Стоянов изрази скептицизъм към тезата, че острите атаки срещу кабинета означават, че той пречи на някого, като отбеляза, че страната вече е в предизборна кампания.

По думите му малките политически формации, застрашени от непреминаване на 4-процентната бариера, ще използват всяка възможност за публичност. Той припомни и моралния аспект в случая с Цицелков, който беше водеща тема по време на протестите през декември.

Относно евентуалното участие на Румен Радев на изборите проф. Стоянов подчерта, че към момента няма ясен политически субект с конкретна декларация и листи. Според него настоящите резултати са само ориентир, а „истинската социология“ ще бъде възможна при наличие на конкретика.

По въпроса за доверието той отбеляза, че Радев се позиционира като опозиция на статуквото и като морален стожер, но според него в кампанията вече се използват инструментите на политическия маркетинг. Стоянов прогнозира, че евентуалният вот за Радев би дошъл основно от разочарованите, несъгласните и усещащите несправедливост.