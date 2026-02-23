НА ЖИВО
      понеделник, 23.02.26
          ГОРЕЩО
          Румяна Петкова и Наталия Ефремова поемат ключови постове в социалното министерство

          С дългогодишен административен опит двете застават начело на ресора „Труд и социална политика“ като заместник-министри

          23 февруари 2026 | 19:00 40
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Румяна Петкова и Наталия Ефремова са назначени за заместник-министри на труда и социалната политика със заповед на служебния министър-председател Андрей Гюров. И двете имат дългогодишен опит в сферата на социалната политика, труда и заетостта, като са заемали ръководни позиции в структурите на Министерство на труда и социалната политика.

          Наталия Ефремова е юрист и магистър по икономика с експертиза в управлението на европейски фондове и програми. Била е директор в Министерство на здравеопазването, както и заместник главен директор и главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове, международни проекти и програми“ в МТСП. В периода 2022–2023 г. и в мандата на предходния Министерски съвет тя заема поста заместник-министър на труда и социалната политика.

          Румяна Петкова има дългогодишен професионален път в областта на социалното подпомагане, социалните услуги и закрилата на детето. Кариерата ѝ започва през 2005 г. като социален работник в Агенция за социално подпомагане. Постепенно преминава през експертни и ръководни позиции, включително директор на Регионалната дирекция за социално подпомагане в Благоевград. В периода 2017–2023 г. е изпълнителен директор на Агенцията, а през 2024 г. е назначена за заместник-министър на труда и социалната политика в предходния кабинет.

          Назначенията идват в момент на активни политики в сферата на заетостта, социалната подкрепа и управлението на европейските средства.

