НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 23.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          11:32 Човек на Радев: Кабинетът „Гюров“ тръгна с фалстарт, чистките в МВР не са решение11:22 Кабинетът заседава днес: Министър Дечев внася искане за рокади в МВР10:40 Иван Савов за случая „Петрохан“: Постоянно излизат факти, които не се връзват с представената картина10:12 Радев пред „Берлинер Цайтунг“: Трябва да говорим с Русия10:07 Яна Алексиева: Чакаме образованието да стане надполитическа тема с мисъл за децата09:35 Петър Ганев: Влизаме в период на успокоение на ръста на заплатите09:21 Удар по мафията: Грандиозна рокада – Иван Христанов сменя цялото ръководство на БАБХ
          НачалоВойна

          Русия нанесе атака с дронове и КАБ в Запорожие и областта

          23 февруари 2026 | 11:06 250
          ФАБ-500
          ФАБ-500
          Христо Иванов
          Христо Иванов
          Сподели
          Христо Иванов
          Христо Иванов

          В понеделник, 23 февруари, сутринта руските войски нанесоха масирана атака срещу Запорожие, използвайки дронове. 33-годишен мъж е загинал, а друг 45-годишен мъж е ранен при удара с дрона, съобщава Иван Федоров, началник на Запорожката областна военна администрация, предава „Зеркало недели“

          - Реклама -
            
            

          В регионалната столица руснаците са повредили обект на промишлена инфраструктура.

          Освен това те са хвърлили управляеми авиационни бомби бомби (КАБ) върху Новомиколаевка. В резултат на въздушния удар 45-годишна жена е смъртоносно ранена, а друга 48-годишна жена е пострадала. Частни домове бяха повредени. Още двама души са ранени в Запорожка област.

          Въпреки постоянните руски обстрели, Запорожие е дом на 700 000 жители, 156 000 от които са вътрешно разселени лица.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Руски генерал-майор предупреди за „провокации“ под фалшив флаг на Запада на границите с Русия

          Христо Иванов -
          Според Липовой война може да избухне само в случай на мащабна провокация срещу Русия на границата с НАТО
          Война

          Командир на механизиран батальон от ВСУ: Русия ще удари на Торецко-Покровско направление с настъпването на пролетта

          Христо Иванов -
          Според него руснаците ще преразпределят силите си в указания район, тъй като той е много важен за тях.
          Космос

          Китай заяви 203 000 спътника в ООН: Стратегия срещу доминацията на Мъск

          Михаил Георгиев -
          Китай планира 203 000 спътника, за да изпревари Starlink на SpaceX.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions