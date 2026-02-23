Русия нанесе атака с дронове и КАБ в Запорожие и областта

В понеделник, 23 февруари, сутринта руските войски нанесоха масирана атака срещу Запорожие, използвайки дронове. 33-годишен мъж е загинал, а друг 45-годишен мъж е ранен при удара с дрона, съобщава Иван Федоров, началник на Запорожката областна военна администрация, предава „Зеркало недели“

- Реклама -

В регионалната столица руснаците са повредили обект на промишлена инфраструктура.

Освен това те са хвърлили управляеми авиационни бомби бомби (КАБ) върху Новомиколаевка. В резултат на въздушния удар 45-годишна жена е смъртоносно ранена, а друга 48-годишна жена е пострадала. Частни домове бяха повредени. Още двама души са ранени в Запорожка област.

Въпреки постоянните руски обстрели, Запорожие е дом на 700 000 жители, 156 000 от които са вътрешно разселени лица.