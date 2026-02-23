Западните държави биха могли да провокират конфликт с Русия, като облекат войските си в руски униформи и организират провокация на границата между Русия и НАТО, заяви генерал-майор Сергей Липовой, председател на президиума на движението „Офицери на Русия“.

- Реклама -

Според Липовой война може да избухне само в случай на мащабна провокация срещу Русия на границата с НАТО, предава ТАСС.

Той отбеляза, че вече са наблюдавани учения на полигони в балтийските държави близо до Калининград, където подразделения са били екипирани с руски военни униформи и са използвали руска техника, симулирайки настъпателни действия, наподобяващи провокации.

Генерал-майорът подчерта, че руското разузнаване разполага с абсолютно точна информация за западните държави, разработващи подобни сценарии.