НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 23.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          11:32 Човек на Радев: Кабинетът „Гюров“ тръгна с фалстарт, чистките в МВР не са решение11:22 Кабинетът заседава днес: Министър Дечев внася искане за рокади в МВР10:40 Иван Савов за случая „Петрохан“: Постоянно излизат факти, които не се връзват с представената картина10:12 Радев пред „Берлинер Цайтунг“: Трябва да говорим с Русия10:07 Яна Алексиева: Чакаме образованието да стане надполитическа тема с мисъл за децата09:35 Петър Ганев: Влизаме в период на успокоение на ръста на заплатите09:21 Удар по мафията: Грандиозна рокада – Иван Христанов сменя цялото ръководство на БАБХ
          НачалоВойна

          Руски генерал-майор предупреди за „провокации“ под фалшив флаг на Запада на границите с Русия

          23 февруари 2026 | 11:22 310
          Сергей Липовой
          Сергей Липовой
          Христо Иванов
          Христо Иванов
          Сподели
          Христо Иванов
          Христо Иванов

          Западните държави биха могли да провокират конфликт с Русия, като облекат войските си в руски униформи и организират провокация на границата между Русия и НАТО, заяви генерал-майор Сергей Липовой, председател на президиума на движението „Офицери на Русия“.

          - Реклама -
            
            

          Според Липовой война може да избухне само в случай на мащабна провокация срещу Русия на границата с НАТО, предава ТАСС.

          Той отбеляза, че вече са наблюдавани учения на полигони в балтийските държави близо до Калининград, където подразделения са били екипирани с руски военни униформи и са използвали руска техника, симулирайки настъпателни действия, наподобяващи провокации.

          Генерал-майорът подчерта, че руското разузнаване разполага с абсолютно точна информация за западните държави, разработващи подобни сценарии.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Човек на Радев: Кабинетът „Гюров“ тръгна с фалстарт, чистките в МВР не са решение

          Росица Николаева -
          По Конституция основната отговорност за вота носи ЦИК
          Свят

          САЩ обявиха отмяната на редица мита

          Христо Иванов -
          Митата, които ще бъдат отменени, са били включени в списъка, след като Върховният съд на САЩ ги обяви за незаконни.
          България

          Кабинетът заседава днес: Министър Дечев внася искане за рокади в МВР

          Росица Николаева -
          Новият шеф на МВР изолира главния секретар Мирослав Рашков
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions