Съдът окончателно отмени глобата от 150 хил. лв. на ТЕЦ „Бобов дол“

Административният съд – Кюстендил потвърди решението на Районния съд – Дупница, с което беше отменено наказателно постановление на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София. С него на ТЕЦ „Бобов дол“ беше наложена имуществена санкция от 150 хил. лева. Това става ясно от съдебно решение, публикувано на официалната страница на съда.

- Реклама -

Глобата е била наложена за нарушение на Закона за опазване на околната среда. Според РИОСВ дружеството не е изпълнило условие от комплексното си разрешително, свързано с мерки за ограничаване на емисиите на прахообразни вещества. Нарушението е установено при извънредна проверка на 26 ноември 2024 г.

Първоинстанционният съд в Дупница е отменил наказателното постановление заради съществено процесуално нарушение при връчването на акта за установяване на административното нарушение. По данни на съда документът е бил връчен на юрисконсулт, който не е разполагал с изрично пълномощно да представлява дружеството в административнонаказателни производства.

Втората инстанция е приела, че решението на Районния съд е валидно, допустимо и правилно. Административният съд е потвърдил извода, че нарушението в процедурата по връчване е ограничило правото на защита на санкционираното дружество.

С окончателното си решение съдът оставя в сила акта на Районния съд – Дупница.