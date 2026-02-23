НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 23.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          14:45 НА ЖИВО: Първо заседание на новия Министерски съвет14:07 Bitcoin падна под 65 000 долара, през последните 24 часа крипто пазарът заличи 100 млрд. долара11:46 ЦИК пита ЕК за забраната на Стоил Цицелков чрез Външно министерство11:32 Човек на Радев: Кабинетът „Гюров“ тръгна с фалстарт, чистките в МВР не са решение11:22 Кабинетът заседава днес: Министър Дечев внася искане за рокади в МВР10:40 Иван Савов за случая „Петрохан“: Постоянно излизат факти, които не се връзват с представената картина10:12 Радев пред „Берлинер Цайтунг“: Трябва да говорим с Русия10:07 Яна Алексиева: Чакаме образованието да стане надполитическа тема с мисъл за децата09:35 Петър Ганев: Влизаме в период на успокоение на ръста на заплатите09:21 Удар по мафията: Грандиозна рокада – Иван Христанов сменя цялото ръководство на БАБХ
          НачалоБългарияПравосъдие

          Съдът окончателно отмени глобата от 150 хил. лв. на ТЕЦ „Бобов дол“

          Административният съд в Кюстендил потвърди, че при връчването на акта е допуснато съществено процесуално нарушение

          23 февруари 2026 | 13:46 801
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Административният съд – Кюстендил потвърди решението на Районния съд – Дупница, с което беше отменено наказателно постановление на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София. С него на ТЕЦ „Бобов дол“ беше наложена имуществена санкция от 150 хил. лева. Това става ясно от съдебно решение, публикувано на официалната страница на съда.

          - Реклама -
            
            
          Еленко Божков: Хроничен недостиг на ток вдига цените, ТЕЦ-овете са ключови Еленко Божков: Хроничен недостиг на ток вдига цените, ТЕЦ-овете са ключови

          Глобата е била наложена за нарушение на Закона за опазване на околната среда. Според РИОСВ дружеството не е изпълнило условие от комплексното си разрешително, свързано с мерки за ограничаване на емисиите на прахообразни вещества. Нарушението е установено при извънредна проверка на 26 ноември 2024 г.

          Първоинстанционният съд в Дупница е отменил наказателното постановление заради съществено процесуално нарушение при връчването на акта за установяване на административното нарушение. По данни на съда документът е бил връчен на юрисконсулт, който не е разполагал с изрично пълномощно да представлява дружеството в административнонаказателни производства.

          Министър Станков: До края на месеца започваме експериментално изгаряне на биомаса в ТЕЦ „Марица-изток 2“ Министър Станков: До края на месеца започваме експериментално изгаряне на биомаса в ТЕЦ „Марица-изток 2“

          Втората инстанция е приела, че решението на Районния съд е валидно, допустимо и правилно. Административният съд е потвърдил извода, че нарушението в процедурата по връчване е ограничило правото на защита на санкционираното дружество.

          С окончателното си решение съдът оставя в сила акта на Районния съд – Дупница.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Ограничават движението в Троянския проход заради обезопасяване на скатове

          Десислава Димитрова -
          От 24 февруари поетапно ще бъде ограничавано движението в участък от Троянския проход – път II-35, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).
          Политика

          НА ЖИВО: Първо заседание на новия Министерски съвет

          Никола Павлов -
          По традиция редовните правителствени заседания се провеждат в сряда
          Политика

          Стоил Цицелков призова за ясни стандарти за гласуване и активност от ЦИК

          Десислава Димитрова -
          Бившият служебен вицепремиер по честните избори Стоил Цицелков заяви, че е необходимо възможно най-бързо да бъдат въведени ясни и професионални стандарти за правилата за гласуване.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions