НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 23.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          15:36 Дечев: Няма да уволнявам разследващи по „Петрохан“15:02 Асен Василев обяви нов протест: Радев да покаже с действия, че ще се бори!14:45 Гюров: Можем да пестим от администрация, но не можем от демокрация14:07 Bitcoin падна под 65 000 долара, през последните 24 часа крипто пазарът заличи 100 млрд. долара11:46 ЦИК пита ЕК за забраната на Стоил Цицелков чрез Външно министерство11:32 Човек на Радев: Кабинетът „Гюров“ тръгна с фалстарт, чистките в МВР не са решение11:22 Кабинетът заседава днес: Министър Дечев внася искане за рокади в МВР10:40 Иван Савов за случая „Петрохан“: Постоянно излизат факти, които не се връзват с представената картина10:12 Радев пред „Берлинер Цайтунг“: Трябва да говорим с Русия10:07 Яна Алексиева: Чакаме образованието да стане надполитическа тема с мисъл за децата
          НачалоБългарияПравосъдие

          Съдът призна за виновен мъжа, запалил знамето на ЕС на протест в София

          Извършителят е освободен от наказателна отговорност и ще понесе административно наказание

          23 февруари 2026 | 15:01 581
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          По предложение на Софийската градска прокуратура (СГП), Софийският градски съд (СГС) призна за виновен мъжа, който на 22 февруари 2025 г. е запалил знамето на Европейския съюз по време на протест в София.

          - Реклама -
            
            

          Въпреки признатата вина, съдът го е освободил от наказателна отговорност, като му е наложил административно наказание.

          ОГЪН НА ПРОТЕСТА: Граждани палят евробанкноти и стъпват върху знамето на ЕС (ВИДЕО) ОГЪН НА ПРОТЕСТА: Граждани палят евробанкноти и стъпват върху знамето на ЕС (ВИДЕО)

          От прокуратурата уточняват, че инцидентът е станал около 13:30 часа на площад „Княз Александър I“, пред сградата на Българската народна банка.

          Разследването е водено от следовател и прокурор от СГП. Решението на съда подлежи на обжалване пред Софийския апелативен съд.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Култура

          Фестивалът „От Добруджа до Пирин“ събира фолклорните съкровища на три региона в Благоевград

          Дамяна Караджова -
          Три вечери с музика и танци от Добруджа, Северняшката област и Пиринския край ще оживят сцената на зала „Яворов“
          Политика

          Нейнски: Ще ходя в Украйна, подготвяме износ на електрически трансформатори за Киев

          Никола Павлов -
          Тя посочи, че дезинформацията цели да отслаби подкрепата за Украйна и да всява страх сред обществото
          България

          НА ЖИВО: Хасан Адемов: Хранителните пакети за уязвимите хора ще ги дадем сега, а не след изборите

          Катя Илиева -
          От краткото изявление на служебния премиер Андрей Гюров през медиите се разба, че предмет на обсъждането ще са парите за избори
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions