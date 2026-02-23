Съдът призна за виновен мъжа, запалил знамето на ЕС на протест в София

По предложение на Софийската градска прокуратура (СГП), Софийският градски съд (СГС) призна за виновен мъжа, който на 22 февруари 2025 г. е запалил знамето на Европейския съюз по време на протест в София.

Въпреки признатата вина, съдът го е освободил от наказателна отговорност, като му е наложил административно наказание.

От прокуратурата уточняват, че инцидентът е станал около 13:30 часа на площад „Княз Александър I“, пред сградата на Българската народна банка.

Разследването е водено от следовател и прокурор от СГП. Решението на съда подлежи на обжалване пред Софийския апелативен съд.