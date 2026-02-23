НА ЖИВО
      понеделник, 23.02.26
          Саграда Фамилия достигна своята максимална височина след повече от век строителство

          Храмът на Антони Гауди в Барселона се превръща в най-високата базилика в Европа

          23 февруари 2026 | 14:01
          Емблематичната Саграда Фамилия в Барселона достигна предвидената в проекта си максимална височина повече от 140 години след началото на строежа. С издигането на централната кула, посветена на Исус Христос, храмът достига приблизително 172,5 метра и официално се нарежда като най-високата църковна сграда в Европа. По замисъл на Антони Гауди кръстът на върха е с четири рамена, така че силуетът му да се разпознава от всички посоки, обяснява ректорът на Саграда Фамилия преподобният Хосеп Турул. Той допълва, че при одобрение от общината на Барселона проектът предвижда от всяко рамо да излъчва светлинен лъч – символ на храма като духовен ориентир за вярващите.

          „Саграда Фамилия“ все по-близо до завършване: монтират кръста на кулата на Исус Христос „Саграда Фамилия“ все по-близо до завършване: монтират кръста на кулата на Исус Христос

          Строителството започва през 1882 г., а година по-късно проектът е поверен на младия тогава архитект Антони Гауди, който променя изцяло концепцията и превръща бъдещата базилика в шедьовър на каталунския модернизъм. Гауди посвещава последните години от живота си изцяло на храма, като дори се установява да живее в работилницата си край строежа. След трагичната му смърт през 1926 г. работата продължава по неговите чертежи, гипсови модели и архиви, въпреки че част от тях са унищожени по време на Гражданската война в Испания.

          Името на Гауди е неразривно свързано с облика на Барселона. Сред другите му знакови произведения е паркът Парк Гюел – цветна композиция от мозайки, органични форми и архитектурни решения, вдъхновени от природата. Първоначално замислен като жилищен комплекс, проектът се превръща в обществен парк и днес е една от най-посещаваните туристически атракции в Испания.

          Отварят отново „Саграда Фамилия“ Отварят отново „Саграда Фамилия“

          Сред останалите му шедьоври са и къщите Каса Батльо и Каса Мила, които със своите вълнообразни фасади и нестандартни конструкции допълват уникалния архитектурен пейзаж на града.

          Финансирането на Саграда Фамилия традиционно идва от дарения и приходи от посетители, което обяснява и продължителния период на изграждане. Въпреки че основната структура вече е достигнала проектната си височина, довършителните дейности по декоративните елементи и околното пространство ще продължат и през следващите години.

          С достигането на тази символична граница храмът окончателно затвърждава мястото си не само като духовен център, но и като архитектурен рекордьор – най-високата църква в Европа и най-мащабното произведение на Гауди.

