      понеделник, 23.02.26
          Удар по мафията: Грандиозна рокада – Иван Христанов сменя цялото ръководство на БАБХ

          Рокадите се предприемат с цел да се ударят политико-мафиотските кръгове, които са завзели ведомството

          23 февруари 2026 | 09:21 6740
          Росица Николаева
          Цялото ръководство на БАБХ ще бъде сменено в рамките на деня. Това научи Евроком от свои източници в агенцията. Това е първата грандиозна рокада, която земеделският министър Иван Христанов предприема след като застана на високия пост. Твърди се, че той ще върне екипа, с който е работил през 2022 г. в качеството си на заместник-министър.

          Рокадите се предприемат с цел да се ударят политико-мафиотските кръгове, които са завзели ведомството.

          Именно с такава заявка Христанов седна на поста. Пак според наши източници, Христанов ще прати свои хора на границата в Свиленград.

          Припомняме ви, че докато беше заместник-министър, основното му внимание беше насочено към схемите на ГКПП „Капитан Андреево“. Вероятно ще бъдат изпратени най-верните хора на Иван Христанов, за да наложи нов модел на управление.

          Министър Иван Христанов разпореди пълна проверка за „Петрохан“ Министър Иван Христанов разпореди пълна проверка за „Петрохан“

          Медиите, свързани с Делян Пеевски и Бойко Борисов атакуваха Христанов още в първия момент, в който бе обявено, че става министър. Използва се случая със стадото на Бай Рибан. Припомняме, че експертизите, които бяха направени в европейска лаборатория показаха, че овцете са болни от чума. По правилата на ЕС това изисква те да бъдат евтаназирани, които не се случи. Другата възможност за спасяването на животните е те да се ваксинират. Собственикът на стадото, обаче не се съгласи на този вариант, което вкара решението на проблема в задънена улица. Намирането на изход трябва да е съобразен със закона и с европейските регламенти, категорични са земеделски експрети.

          Иван Христанов: Доходите нагоре, цените надолу, мафията навън Иван Христанов: Доходите нагоре, цените надолу, мафията навън

          Важно е да се отбележи, че Иван Христанов се отдели от ПП-ДБ, след като падна управлението на Кирил Петков. Предполага се, че той не е получил пълната и категорична подкрепа за борба с мафията от своите съпартийци, докато беше зам.-министър. Допуска се, че това стана причина Христанов да се отдели и да направи своя партия, която нарече „Единение„. Уточняваме тези детайли, защото не е изключено, с категоричните действия на земедерския министър, които предприема в момента срещу мафията, ПП-ДБ да се опита да си ги припише като своя заслуга.

