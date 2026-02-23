НА ЖИВО
          Начало

          САЩ дадоха 48 часа на Иран да даде отговор на предложенията за ядрена сделка

          23 февруари 2026 | 09:08
          Американските преговарящи са готови да проведат още един кръг от преговори с Иран в петък в Женева, ако получат подробно предложение за ядрена сделка от Техеран в рамките на следващите 48 часа. Това вероятно е последният шанс, който президентът на САЩ Доналд Тръмп ще даде на Иран, преди да започне мащабна американско-израелска военна операция, която може да бъде пряко насочена срещу върховния лидер аятолах Али Хаменей, съобщава Axios, позовавайки се на източници.

          Съобщава се, че пратениците на Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Кушнер планират да пристигнат в Женева на 27 февруари, ако Иран представи предложение. Те посъветваха Тръмп да даде още един шанс на дипломацията.

          „Ако Иран предостави проект на предложение, САЩ са готови да се срещнат в Женева в петък, за да започнат подробни преговори, за да видят дали можем да постигнем ядрена сделка“, казва американски служител.

          Според него САЩ и Иран може да обсъдят възможността за временно споразумение, преди да бъде сключена пълна ядрена сделка.

          Според изданието Уиткоф и Кушнер са информирали иранския външен министър Абас Арагчи, че позицията на Тръмп е, че Техеран не трябва да притежава обогатен уран. Вашингтон обаче може да обмисли предложение, което би включвало „символично обогатяване“, ако Иран докаже, че планът блокира всички пътища към ядрени оръжия. Арагчи заяви, че ще финализира предложението този уикенд и ще го представи на Уиткоф и Кушнер, след като политическото ръководство в Техеран го одобри.

          „Разбирам опасенията относно големи военни операции в Близкия изток, предвид миналите трудности. Тези, които съветват да не се участва в подобни действия, обаче сякаш игнорират последствията от това да се позволи на злото да продължава безконтролно“, заяви сенатор Линдзи Греъм за хората от обкръжението на Тръмп, които го съветват да не бомбардира Иран.

          На фона на заплахите на САЩ и засилването на военното присъствие на Америка в Близкия изток, Хаменей фактически е предадал контрола над страната на Али Лариджани, секретар на Висшия съвет за национална сигурност. Той е наредил Ислямската република да оцелее не само след американски и израелски бомбардировки, но и след всякакви опити за покушение срещу висшето ѝ ръководство, включително самия Хаменей.

