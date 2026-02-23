САЩ обявиха отмяната на редица мита

Американските власти ще спрат да налагат допълнителни мита върху определени вносни стоки, считано от 24 февруари 2026 г., след решение на Върховния съд на САЩ, предава Reuters.

- Реклама -

Митническа и гранична защита на САЩ официално обяви предстоящата отмяна на тарифите, наложени по-рано съгласно Закона за международни извънредни икономически правомощия (IEEPA). Според изявлението на агенцията, новите правила ще влязат в сила в 7:00 ч. българско време на 24 февруари.

След тази дата всички стоки, внесени за потребление или изнесени от складове, ще бъдат освободени от наложените по-рано мита. Това решение ще се прилага за митата, наложени по силата на няколко президентски укази, включително всички изменения и ревизии, направени по-рано в законодателството.

Според Reuters, митата, които ще бъдат отменени, са били включени в списъка, след като Върховният съд на САЩ ги обяви за незаконни.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви увеличение на наложените по-рано мита до 15% върху вноса.

Преди това той обеща да наложи 10% глобално мито за 150 дни.