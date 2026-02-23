Съюзът на съдиите с призив да се огласят „нередните практики“ в прокуратурата

Управителният съвет на Съюза на съдиите излезе с призив да се огласят „нередните практики“ в прокуратурата. Повод за това стана натискът, на който е подложен бившият председател на Асоциацията на прокурорите в България Владимир Николов. В позицията се казва:

- Реклама -

П О З И Ц И Я

на

Управителния съвет на Съюза на съдиите в България

На 14.07.2020 г. Управителният съвет на Съюза на съдиите в България се обърна към прокурорите и следователите в страната и ги призова да дадат публичен израз на възмущението си от дългогодишната злоупотреба с прокуратурата, да поемат лидерството в защита на професионалното си достойнство и да изразят недвусмислено ясна позиция по отношение на ценностите, методите и компетентността на тогавашното административно ръководство на институцията. В същото обръщение припомнихме неизчерпателно събития през последните две десетилетия на бездействие, двоен стандарт и очевидно погазване на конституционно защитени права и принципи, водещи до обезличаването на прокурорската институция като орган за защита на законността. Декларирахме и че няма да се превърнем в безразлични наблюдатели на състоянието на институцията, в която мнозинството почтени прокурори и следователи полагат неимоверни усилия да изпълнят професионалния си дълг по възложените им дела.

При така изразената тогава наша позиция няма как да не отбележим, че в последните месеци представители на прокуратурата застанаха с лицата си и разказаха открито за случаи на отстраняване от наблюдавани разследвания, последвано от прекратяване на производство спрямо част от обвиняеми лица и за някои от разследваните престъпления, за упражняван натиск срещу предходния ръководител на Асоциацията на прокурорите в България, включително и чрез образуване на дисциплинарно производство. Публичното огласяване на случаите на намеса и на опити за натиск от страна на ръководството на прокуратурата изисква проява на неимоверен кураж и решимост и ние оценяваме това! Особено в контекста на извършеното преди четири месеца жестоко посегателство срещу живота на прокурора Иво Илиев, за което все още няма привлечени към наказателна отговорност лица.

Имайки предвид липсата на дължима реакция от страна на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на изнесените преди няколко месеца данни от прокурора Ивайло Занев за неговото и на негови колеги отстраняване от ръководството и наблюдението на разследване по дело с висок обществен интерес, считаме, че по подобен начин не могат и не следва да бъдат неглижирани изявленията на прокурора Владимир Николов за упражнен спрямо него натиск. Тези изявления са направени от доскорошен ръководител на окръжна прокуратура и бивш председател на управителния съвет на професионалната организация на прокурорите, в тях се сочат данни за използване на административната власт на продължаващия да изпълнява функциите главен прокурор и затова оставянето им без проверка и последствия не следва да бъде допускано.

Основна роля в отстояването и осигуряването на независимостта на съдебната власт законът възлага на Висшия съдебен съвет, поради което и очакваме следващата се реакция от страна на този орган. Призоваваме за реакция и останалите институции, които имат правомощия да сезират Висшия съдебен съвет при данни за упражняване на административен натиск от страна на най-висшето ръководство на прокуратурата. Насърчаваме и останалите „редови“ прокурори да изразят становище по повод на оповестеното от техните колеги и да дадат гласност на подобни нередни практики.

Гр. София,

23.02.2026 г.