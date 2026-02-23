НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 23.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          14:45 НА ЖИВО: Първо заседание на новия Министерски съвет14:07 Bitcoin падна под 65 000 долара, през последните 24 часа крипто пазарът заличи 100 млрд. долара11:46 ЦИК пита ЕК за забраната на Стоил Цицелков чрез Външно министерство11:32 Човек на Радев: Кабинетът „Гюров“ тръгна с фалстарт, чистките в МВР не са решение11:22 Кабинетът заседава днес: Министър Дечев внася искане за рокади в МВР10:40 Иван Савов за случая „Петрохан“: Постоянно излизат факти, които не се връзват с представената картина10:12 Радев пред „Берлинер Цайтунг“: Трябва да говорим с Русия10:07 Яна Алексиева: Чакаме образованието да стане надполитическа тема с мисъл за децата09:35 Петър Ганев: Влизаме в период на успокоение на ръста на заплатите09:21 Удар по мафията: Грандиозна рокада – Иван Христанов сменя цялото ръководство на БАБХ
          НачалоБългария

          Съюзът на съдиите с призив да се огласят „нередните практики“ в прокуратурата

          23 февруари 2026 | 14:21 1120
          Катя Илиева
          Катя Илиева
          Сподели
          Катя Илиева
          Катя Илиева

          Управителният съвет на Съюза на съдиите излезе с призив да се огласят „нередните практики“ в прокуратурата. Повод за това стана натискът, на който е подложен бившият председател на Асоциацията на прокурорите в България Владимир Николов. В позицията се казва:

          - Реклама -
            
            

          П О З И Ц И Я

          на

          Управителния съвет на Съюза на съдиите в България

          На 14.07.2020 г. Управителният съвет на Съюза на съдиите в България се обърна към прокурорите и следователите в страната и ги призова да дадат публичен израз на възмущението си от дългогодишната злоупотреба с прокуратурата, да поемат лидерството в защита на професионалното си достойнство и да изразят недвусмислено ясна позиция по отношение на ценностите, методите и компетентността на тогавашното административно ръководство на институцията. В същото обръщение припомнихме неизчерпателно събития през последните две десетилетия на бездействие, двоен стандарт и очевидно погазване на конституционно защитени права и принципи, водещи до обезличаването на прокурорската институция като орган за защита на законността. Декларирахме и че няма да се превърнем в безразлични наблюдатели на състоянието на институцията, в която мнозинството почтени прокурори и следователи полагат неимоверни усилия да изпълнят професионалния си дълг по възложените им дела.

          Андрей Янкулов: Владимир Николов постави началото на промяната в прокуратурата Андрей Янкулов: Владимир Николов постави началото на промяната в прокуратурата

          При така изразената тогава наша позиция няма как да не отбележим, че в последните месеци представители на прокуратурата застанаха с лицата си и разказаха открито за случаи на отстраняване от наблюдавани разследвания, последвано от прекратяване на производство спрямо част от обвиняеми лица и за някои от разследваните престъпления, за упражняван натиск срещу предходния ръководител на Асоциацията на прокурорите в България, включително и чрез образуване на дисциплинарно производство. Публичното огласяване на случаите на намеса и на опити за натиск от страна на ръководството на прокуратурата изисква проява на неимоверен кураж и решимост и ние оценяваме това! Особено в контекста на извършеното преди четири месеца жестоко посегателство срещу живота на прокурора Иво Илиев, за което все още няма привлечени към наказателна отговорност лица.

          Методи Лалов: Владимир Николов обслужваше статуквото, а сега търси защита Методи Лалов: Владимир Николов обслужваше статуквото, а сега търси защита

          Имайки предвид липсата на дължима реакция от страна на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на изнесените преди няколко месеца данни от прокурора Ивайло Занев за неговото и на негови колеги отстраняване от ръководството и наблюдението на разследване по дело с висок обществен интерес, считаме, че по подобен начин не могат и не следва да бъдат неглижирани изявленията на прокурора Владимир Николов за упражнен спрямо него натиск. Тези изявления са направени от доскорошен ръководител на окръжна прокуратура и бивш председател на управителния съвет на професионалната организация на прокурорите, в тях се сочат данни за използване на административната власт на продължаващия да изпълнява функциите главен прокурор и затова оставянето им без проверка и последствия не следва да бъде допускано.

          Янкулов: Ако ВСС не излъчи и.ф. главен прокурор, ще предложа име Янкулов: Ако ВСС не излъчи и.ф. главен прокурор, ще предложа име

          Основна роля в отстояването и осигуряването на независимостта на съдебната власт законът възлага на Висшия съдебен съвет, поради което и очакваме следващата се реакция от страна на този орган. Призоваваме за реакция и останалите институции, които имат правомощия да сезират Висшия съдебен съвет при данни за упражняване на административен натиск от страна на най-висшето ръководство на прокуратурата. Насърчаваме и останалите „редови“ прокурори да изразят становище по повод на оповестеното от техните колеги и да дадат гласност на подобни нередни практики.

          Гр. София,

          23.02.2026 г.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Ограничават движението в Троянския проход заради обезопасяване на скатове

          Десислава Димитрова -
          От 24 февруари поетапно ще бъде ограничавано движението в участък от Троянския проход – път II-35, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).
          Политика

          НА ЖИВО: Първо заседание на новия Министерски съвет

          Никола Павлов -
          По традиция редовните правителствени заседания се провеждат в сряда
          Политика

          Стоил Цицелков призова за ясни стандарти за гласуване и активност от ЦИК

          Десислава Димитрова -
          Бившият служебен вицепремиер по честните избори Стоил Цицелков заяви, че е необходимо възможно най-бързо да бъдат въведени ясни и професионални стандарти за правилата за гласуване.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions