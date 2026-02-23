НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 23.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          15:36 Дечев: Няма да уволнявам разследващи по „Петрохан“15:02 Асен Василев обяви нов протест: Радев да покаже с действия, че ще се бори!14:45 Гюров: Можем да пестим от администрация, но не можем от демокрация14:07 Bitcoin падна под 65 000 долара, през последните 24 часа крипто пазарът заличи 100 млрд. долара11:46 ЦИК пита ЕК за забраната на Стоил Цицелков чрез Външно министерство11:32 Човек на Радев: Кабинетът „Гюров“ тръгна с фалстарт, чистките в МВР не са решение11:22 Кабинетът заседава днес: Министър Дечев внася искане за рокади в МВР10:40 Иван Савов за случая „Петрохан“: Постоянно излизат факти, които не се връзват с представената картина10:12 Радев пред „Берлинер Цайтунг“: Трябва да говорим с Русия10:07 Яна Алексиева: Чакаме образованието да стане надполитическа тема с мисъл за децата
          НачалоБългарияОбщество

          СЕМ единодушно утвърди състава на Управителния съвет на БНТ

          Новият екип, предложен от Милена Милотинова, получи пълна подкрепа от медийния регулатор

          23 февруари 2026 | 15:27 1520
          Снимка: БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Милена Милотинова бе избрана за генерален директор на БНТ на 20 февруари 2026 г. след представяне на концепции от всички кандидати пред СЕМ, възстановявайки нормалната процедура за ръководство на обществената медия.

          - Реклама -
            
            
          Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ

          Съветът за електронни медии единодушно одобри предложения от генералния директор на Българска национална телевизия нов състав на Управителния съвет на обществената телевизия. Решението беше взето с пет гласа „за“ по време на заседание на регулатора.

          Кандидатурите бяха внесени от генералния директор Милена Милотинова, която представи пред членовете на СЕМ професионалните биографии, документите за стаж и мотивите за избора на всеки от номинираните.

          По думите на Милотинова подборът е направен така, че да се съчетаят различни професионални направления и опит. „Заложих на хора с доказана компетентност, почтеност и умение да работят в екип. Убедена съм, че този състав ще осигури стабилност и ще работи за модернизацията на БНТ“, заяви генералният директор.

          Тя подчерта, че сред основните приоритети ще бъдат утвърждаването на високи журналистически стандарти, прозрачност в управлението, финансова дисциплина и ускоряване на дигиталната трансформация на обществената телевизия.

          С решението си СЕМ даде институционална подкрепа на новото ръководство на БНТ, като очакванията са новият Управителен съвет да работи за устойчивото развитие на медията и укрепване на доверието на аудиторията.

          В новия Управителен съвет влизат:

          Ивелина Димитрова – телевизионен продуцент с опит и бивш член на СЕМ;

          Елена Яръмова-Сокачева – обществено известно лице с богат опит в спортните предавания и дигиталните формати;

          Вера Александрова – журналист с над 30-годишен опит в новинарските продукции;

          Георги Сланчев – адвокат, който ще допринесе с правна и финансова експертиза.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          НА ЖИВО: Какви са първите решения на служебната власт?

          Катя Илиева -
          От краткото изявление на служебния премиер Андрей Гюров през медиите се разба, че предмет на обсъждането ще са парите за избори
          Общество

          Спад на водите в Хасковско след проливните дъждове

          Дамяна Караджова -
          След поройните валежи започва оценка на щетите, почистване на наносите и проверки по критичните участъци
          България

          Цицелков: Битката е за оцеляване и всички маски паднаха

          Катя Илиева -
          Морално ли е ИТН да имат водеща роля в ЦИК? А трима членове?
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions