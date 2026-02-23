СЕМ единодушно утвърди състава на Управителния съвет на БНТ

Милена Милотинова бе избрана за генерален директор на БНТ на 20 февруари 2026 г. след представяне на концепции от всички кандидати пред СЕМ, възстановявайки нормалната процедура за ръководство на обществената медия.

Съветът за електронни медии единодушно одобри предложения от генералния директор на Българска национална телевизия нов състав на Управителния съвет на обществената телевизия. Решението беше взето с пет гласа „за“ по време на заседание на регулатора.

Кандидатурите бяха внесени от генералния директор Милена Милотинова, която представи пред членовете на СЕМ професионалните биографии, документите за стаж и мотивите за избора на всеки от номинираните.

По думите на Милотинова подборът е направен така, че да се съчетаят различни професионални направления и опит. „Заложих на хора с доказана компетентност, почтеност и умение да работят в екип. Убедена съм, че този състав ще осигури стабилност и ще работи за модернизацията на БНТ“, заяви генералният директор.

Тя подчерта, че сред основните приоритети ще бъдат утвърждаването на високи журналистически стандарти, прозрачност в управлението, финансова дисциплина и ускоряване на дигиталната трансформация на обществената телевизия.

С решението си СЕМ даде институционална подкрепа на новото ръководство на БНТ, като очакванията са новият Управителен съвет да работи за устойчивото развитие на медията и укрепване на доверието на аудиторията.

В новия Управителен съвет влизат:

Ивелина Димитрова – телевизионен продуцент с опит и бивш член на СЕМ;

Елена Яръмова-Сокачева – обществено известно лице с богат опит в спортните предавания и дигиталните формати;

Вера Александрова – журналист с над 30-годишен опит в новинарските продукции;

Георги Сланчев – адвокат, който ще допринесе с правна и финансова експертиза.