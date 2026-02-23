НА ЖИВО
      понеделник, 23.02.26
          НачалоБългарияПолитика

          Шефът на МВР: Главният секретар не си е плащал фишовете, помогнете за издирването на неговия заместник

          Главният секретар, който трябва да е за пример, не си плаща глобите за фишове по Закона за движение по пътищата

23 февруари 2026 | 17:47

          Снимка: БТВ
          Предложих да се освободи от длъжност главния секретарна МВР г-н Мирослав Рашков. Това каза шефът на МВР Емил Дечев след заседание на МС. Той се обърна с апел към обществото да се включи в издирването на зам.-главния секретар Явор Серафимов. В изявлението си пред медиите Дечев уточни причините за рокадата по най-високите етажи на ведомството така:

          МС взе такова решение и то е изпратено на президента. Ние като служебно правителство нямаме много време, за да организираме честни и справедливи избори. Защо решихме да предложим освобождаване на главния секретар? Както знаете това е най-висшата професионална длъжност, която има важна роля в изборния процес. Поради тази причина ролята на главния секретар е ключова за едни честни избори. Първо – местните избори в Пазарджик – лошата организация, бавната реакция. Втори аргумент – държа да отбележа, че аргументите не са единствени.

          Второ – начинът, по който се реагира на провокациите на екстремисти, създадени на протестите на 26 ноември 2025 г. Бавно, некачествено и неефективно. Това доведе до палежи и хвърляне на твърди предмети. Това застраши здравето на българските граждани и полицейските служители.

          Трети аргумент – изчезването на висшето професионално ръководство, след като се появи новината за ужасяващото престъпление на хижа Пертохан. На практика главният секретар и неговият заместник отсъстваха от медиите. Не дадоха информация на обществото, закъсняха, не застанаха пред хората, за да кажат какви данни има. Това даде възможност за развитие на конспиративни теории за масова психоза.

          Следващ аргумент- провал при разследването на заплахите срещу кмета на Бистрица през юли 2025 г., когато двама маскирани влязоха в кметството, един от които с бухалка, и попитаха къде е кмета. Няма разкрити извършители. Слаба работа. Тя окуражи извършителите и техните подбудители и доведе до ескалацията, която видахме преди дни. Същият човек и семейството му бяха ужасени през нощта да открият, че техният автомобил е запален, както и вратата на дома им.

          Установих, че главният секретар, който трябва да е за пример, не си плаща глобите за фишове по Закона за движение по пътищата. Едва днес и след традиционен теч на информация, всички пет бяха платени – до около половин – един час. Използвам момента да помогнете всички вие за издирване на зам.-главния секретар Явор Серафимов. Обясних му в петък, че трябва да се разделим. Той каза, че ще помисли и ще каже какво е решил в понеделник сутринта. Очаквах го днес в моя кабинет. Той така и не дойде. Започнах да го търся по телефона, но не отговори на моите повиквания. Затова Ви моля – помогнете за издирването на зам.-главния секретар!

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

