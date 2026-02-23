НА ЖИВО
      понеделник, 23.02.26
      НА ЖИВО
          ГОРЕЩО
          Баскетбол

          Ще помага ли Александър Везенков на България по пътя към Евробаскет 2029?

          Лагерът на националите стартира днес и ще продължи до 26 февруари в Ботевград

          23 февруари 2026 | 12:20
          Снимка: gong.bg
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Селекционерът на България Любомир Минчев избра група от 13 състезатели, които ще се подготвят за мачовете от предквалификациите за Евробаскет 2029. На “лъвовете” предстоят двубои като гости срещу Норвегия на 27 февруари от 21.00 ч. и срещу Армения на 2 март от 18.15 ч.

          Ето кои са играчите, избрани от наставника Любомир Минчев:

          • Дий Бост (Ал Араби, Катар)
          • Константин Тошков (Балкан)
          • Георги Герганов (Ботев 2012 Враца)
          • Павлин Иванов (Спартак Плевен)
          • Александър Стоименов (Нови сад, Сърбия)
          • Мирослав Васов (Рилски спортист)
          • Христо Бъчков (Рилски спортист)
          • Иван Алипиев (Римини, Италия)
          • Йордан Минчев (Кемниц, Германия)
          • Димитър Димитров (Балкан)
          • Цветомир Чернокожев (Черно море Тича)
          • Емил Стоилов (Сант Антони, Испания)
          • Александър Везенков (Олимпиакос, Гърция)

          Лагерът на националите стартира днес и ще продължи до 26 февруари в Ботевград, след което отборът ни ще замине за Норвегия. След това директно оттам представителният ни тим ще се отправи към Армения на 28-ми. Нашите ще се завърнат в България на 3 март.

          България има 1 победа в група B на предквалификациите за Евробаскет 2029, като заема второ място в класирането. 

