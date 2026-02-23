НА ЖИВО
      понеделник, 23.02.26
          Футбол

          Скандалът с Винисиус: Джанлука Престиани няма да играе на реванша в Мадрид

          Санкцията е по искане на инспектора по етика и дисциплинарни въпроси към ръководната организация

          23 февруари 2026 | 17:02
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          УЕФА временно наказа крилото на Бенфика Джанлука Престиани за един мач след обвиненията, че е обидил на расова основа нападателя на Реал Мадрид Винисиус Жуниор.

          Европейската централа започна разследване по твърдения за „дискриминационно поведение“ по време на първия мач от плейофния кръг на Шампионската лига, игран в Лисабон.

          Ситуацията се разигра малко след като Винисиус отбеляза първия и единствен гол в мача на „Да Луж“. Бразилецът отиде да празнува пред фенове на Бенфика и тогава Престиани отиде да му търси сметка, като закри лицето си с фланелката, преди да каже нещо на нападателя на Реал. Винисиус веднага се насочи към главния съдия Франсоа Летексие и се оплака от расизъм.

          Играта моментално беше спряна по протокол за около десет минути. След възникналото напрежение и принудително прекъсване, двубоят беше подновен, а Реал Мадрид си тръгна с победата.

          Сега по искане на инспектора по етика и дисциплинарни въпроси на УЕФА, Престиани ще пропусне реванша на „Бернабеу“, докато тече разследването.

          Последвайте Евроком в Google News

