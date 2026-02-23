Река Марица наводни части от Северна Гърция след скъсване на дига под силния натиск на водата. Няма данни за жертви, но са засегнати обширни площи със земеделски земи.
Между 60 хиляди и 100 хиляди декара обработваема земя са залети, а бедствената ситуация продължава, съобщи областният управител на региона Еврос. В община Суфли териториите са под вода, а жителите избягват да излизат от съображения за сигурност.
Причината за наводненията са обилните валежи и снеготопенето в България, съчетани с неколкодневни силни дъждове в Гърция, предаде БНР. Кметът на Суфли заяви, че се е скъсал и втори бент на Марица. Според експертите на този етап не могат да се предприемат ефективни действия за овладяване на прилива.
От пожарната посочиха, че основната цел е да се предпазят населените места и хората. Железопътната линия от Александруполис към българската граница също е наводнена, като движението на влаковете е временно спряно.