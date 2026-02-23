НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 23.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          15:36 Дечев: Няма да уволнявам разследващи по „Петрохан“15:02 Асен Василев обяви нов протест: Радев да покаже с действия, че ще се бори!14:45 Гюров: Можем да пестим от администрация, но не можем от демокрация14:07 Bitcoin падна под 65 000 долара, през последните 24 часа крипто пазарът заличи 100 млрд. долара11:46 ЦИК пита ЕК за забраната на Стоил Цицелков чрез Външно министерство11:32 Човек на Радев: Кабинетът „Гюров“ тръгна с фалстарт, чистките в МВР не са решение11:22 Кабинетът заседава днес: Министър Дечев внася искане за рокади в МВР10:40 Иван Савов за случая „Петрохан“: Постоянно излизат факти, които не се връзват с представената картина10:12 Радев пред „Берлинер Цайтунг“: Трябва да говорим с Русия10:07 Яна Алексиева: Чакаме образованието да стане надполитическа тема с мисъл за децата
          НачалоБългарияИнциденти

          Скъсана дига на Марица наводни хиляди декара в Северна Гърция

          Причината за наводненията са обилните валежи и снеготопенето в България

          23 февруари 2026 | 15:45 240
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Река Марица наводни части от Северна Гърция след скъсване на дига под силния натиск на водата. Няма данни за жертви, но са засегнати обширни площи със земеделски земи.

          - Реклама -
            
            

          Между 60 хиляди и 100 хиляди декара обработваема земя са залети, а бедствената ситуация продължава, съобщи областният управител на региона Еврос. В община Суфли териториите са под вода, а жителите избягват да излизат от съображения за сигурност.

          Причината за наводненията са обилните валежи и снеготопенето в България, съчетани с неколкодневни силни дъждове в Гърция, предаде БНР. Кметът на Суфли заяви, че се е скъсал и втори бент на Марица. Според експертите на този етап не могат да се предприемат ефективни действия за овладяване на прилива.

          От пожарната посочиха, че основната цел е да се предпазят населените места и хората. Железопътната линия от Александруполис към българската граница също е наводнена, като движението на влаковете е временно спряно.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Литва обяви демографията за въпрос на национална сигурност, България се бори с високата смъртност

          Десислава Димитрова -
          Районът Игналина в Литва губи над половината си население от края на Студената война, а парламентът във Вилнюс определи демографския срив като „екзистенциално предизвикателство“, съизмеримо със заплахата от Русия.
          Политика

          Зеленски: Готови сме да съдействаме за освобождаването на беларуски политически затворници

          Георги Петров -
          Изявлението идва няколко месеца след мащабна размяна на затворници с посредничеството на САЩ
          Политика

          ЕК: Блокирането на заема за Украйна от Орбан би нарушило договорите на ЕС

          Георги Петров -
          Още миналата седмица Брюксел потвърди, че ЕК е в контакт с Киев за ремонта на „Дружба“ и няма риск за Унгария и Словакия засега
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions