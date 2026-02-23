СКРЪБНА ВЕСТ: Почина основателката на Хора на софийските момчета Лиляна Тодорова

На 21 февруари 2026 г. внезапно почина Лиляна Тодорова – основател и първи диригент на Хора на софийските момчета. Българската музикална общност губи една от най-значимите личности в хоровото изкуство, оставила дълбока следа в поколения млади певци и в културния живот на страната.

През 1968 г. тя създава първия в България момчешки хор, който постепенно се утвърждава като институция с високи художествени стандарти и разпознаваем звук. В продължение на десетилетия съставът представя България на престижни сцени у нас и по света.

Лиляна Тодорова беше не само диригент, но и вдъхновител и педагог, който възпитаваше у своите възпитаници дисциплина, любов към музиката и усещане за общност. Нейният принос към развитието на българското хорово изкуство остава траен и значим.

Поклонението ще се състои на 25 февруари 2026 г. от 12:00 часа в храм „Св. Седмочисленици“ в София.

Съболезнования към семейството, близките, учениците и всички, които имаха честта да работят с нея. Нейното дело ще продължи да живее чрез музиката и поколенията, които възпита.