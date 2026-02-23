Sky News: Войната в Украйна се промени фундаментално и сега е по-опасна от всякога

Войната в Украйна се е превърнала в продължително изпитание на изтощение, където движението на картата се измерва в метри, а не в километри. На място конфликтът се усеща по-малко като грандиозна стратегия, отколкото като ежедневна борба за оцеляване, където XXI век се е слял с калните окопни бойни полета на Първата световна война. Войници от 117-та бригада на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), която защитава „пояса от крепости“ в Донбас, разказаха пред Sky News за основните предизвикателства на фронта.

Малко звено „ловци на дронове“ действа до голяма степен в сянка, помагайки за защитата на логистичния център Славянск, ключов град, закрепващ линията на отбрана за украинската армия в Източна Украйна.

„Хора с пушки тип помпа работят там, защото дроновете летят на най-ниската височина. Това е в ефективния обсег на пушка. Но тук те летят по-високо и по-бързо, така че автоматът „Калашников“ е най-ефективното оръжие“, обяснява Богдан, командир на противовъздушната батарея на 117-та бригада.

За хората, защитаващи тази територия, опасността е постоянна.

„Това се случва два или три пъти на ден: заледени пътища, стелт дронове, летящи дронове и руснаци. Няма как да е по-опасно. Заплахите идват отвсякъде – за секунди“, казва един от войниците.

Както отбелязва Sky News, войната се е превърнала в „конфликт на микрочипове и кал, където дроновете теглят цифрови вериги за убийства, а хората правят каквото е необходимо, за да оцелеят“.

Полковник Дмитрий Ярошенко, командир на 117-та бригада, казва, че трансформацията е била дълбока и „войната се е променила коренно“:

„Преди се биехме на коне, така да се каже; сега се бием в небето. Дори сваляме хеликоптери с дронове. Не е конкретно моята бригада, но има части, които правят това“.

Той подчертава, че логистиката сега се е превърнала в истински кошмар, защото дронове летят почти навсякъде.

„Ако врагът забележи превозно средство, най-вероятно ще го унищожи бързо“, добавя той.