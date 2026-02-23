Слънце, по-топъл въздух и пролетно настроение в края на февруари

В последните дни на февруари и в началото на март времето ще ни поднесе усещане за пролет – повече слънце и по-високи температури. Страната временно ще излезе от цикъла на активни циклони, които донесоха валежите от дъжд и сняг през изминалите дни.

Седмицата започва с условия за понижена видимост в ранните часове на понеделник. През деня облачността ще бъде разкъсана и динамична, с тенденция към увеличение. Валежи от дъжд се очакват едва привечер и през нощта, главно в североизточните райони.

Във вторник над страната ще премине студен атмосферен фронт, придружен от усилване на вятъра и краткотрайни, на места временно интензивни валежи. Преди обяд те ще обхванат Северна България, а до вечерта – и южните райони. С нахлуването на по-студен въздух през нощта е възможно в Лудогорието и Предбалкана да превали и сняг.

В сряда кратки валежи се очакват в Източна и на отделни места в Централна България. През деня те ще бъдат от дъжд, а вечерта и през нощта – за кратко и от сняг. В четвъртък облачността ще започне да се разкъсва, а до края на седмицата не се очакват валежи. Ще се установи по-спокоен период с условия за сутрешни мъгли и повече слънчеви часове около и след обяд.

Температурите в понеделник следобед ще бъдат между 8 и 13 градуса, а във вторник в Южна България термометрите ще достигат до 15–16 градуса в най-топлите часове.

Последните дни на февруари ще започват с мразовити сутрини – температури около и под нулата. Следобед стойностите ще се задържат в интервала 8–13 градуса.

Метеорологичната пролет настъпва в неделя. Поне до 4–5 март вероятността за валежи остава малка. Ранните прогнози обаче допускат по-съществена валежна обстановка между 6 и 10 март, с възможни напоителни дъждове, а на места и сняг. При реализиране на този сценарий е възможно мартенско застудяване в студените часове на денонощието.