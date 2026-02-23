НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 23.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          17:40 ЕСКАЛАЦИЯ: Американски самолет кръжа 4 часа над Ормузкия проток и Иран (НА ЖИВО/КАРТА)17:07 Цицелков призова за оставки в ЦИК, „ако не може да се фокусира върху работата си“16:54 Министърът на отбраната: Летище София не се затваря за военни цели15:53 Дечев: Предложих смяна на главния секретар. Клисурски: Изборите ще струват 80 млн. евро. Адемов: Хранителните пакети за уязвимите ще ги дадем сега, а не след вота15:36 Дечев: Няма да уволнявам разследващи по „Петрохан“15:02 Асен Василев обяви нов протест: Радев да покаже с действия, че ще се бори!14:45 Гюров: Можем да пестим от администрация, но не можем от демокрация14:07 Bitcoin падна под 65 000 долара, през последните 24 часа крипто пазарът заличи 100 млрд. долара11:46 ЦИК пита ЕК за забраната на Стоил Цицелков чрез Външно министерство11:32 Човек на Радев: Кабинетът „Гюров“ тръгна с фалстарт, чистките в МВР не са решение
          НачалоБългарияОбщество

          Слънце, по-топъл въздух и пролетно настроение в края на февруари

          След преминаването на студен фронт времето се стабилизира, а температурите ще достигат до 16 градуса

          23 февруари 2026 | 17:06 330
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          В последните дни на февруари и в началото на март времето ще ни поднесе усещане за пролет – повече слънце и по-високи температури. Страната временно ще излезе от цикъла на активни циклони, които донесоха валежите от дъжд и сняг през изминалите дни.

          - Реклама -
            
            

          Седмицата започва с условия за понижена видимост в ранните часове на понеделник. През деня облачността ще бъде разкъсана и динамична, с тенденция към увеличение. Валежи от дъжд се очакват едва привечер и през нощта, главно в североизточните райони.

          Във вторник над страната ще премине студен атмосферен фронт, придружен от усилване на вятъра и краткотрайни, на места временно интензивни валежи. Преди обяд те ще обхванат Северна България, а до вечерта – и южните райони. С нахлуването на по-студен въздух през нощта е възможно в Лудогорието и Предбалкана да превали и сняг.

          Жълт код за обилни валежи в четири области, очаква се рязко застудяване Жълт код за обилни валежи в четири области, очаква се рязко застудяване

          В сряда кратки валежи се очакват в Източна и на отделни места в Централна България. През деня те ще бъдат от дъжд, а вечерта и през нощта – за кратко и от сняг. В четвъртък облачността ще започне да се разкъсва, а до края на седмицата не се очакват валежи. Ще се установи по-спокоен период с условия за сутрешни мъгли и повече слънчеви часове около и след обяд.

          Температурите в понеделник следобед ще бъдат между 8 и 13 градуса, а във вторник в Южна България термометрите ще достигат до 15–16 градуса в най-топлите часове.

          Последните дни на февруари ще започват с мразовити сутрини – температури около и под нулата. Следобед стойностите ще се задържат в интервала 8–13 градуса.

          Метеорологичната пролет настъпва в неделя. Поне до 4–5 март вероятността за валежи остава малка. Ранните прогнози обаче допускат по-съществена валежна обстановка между 6 и 10 март, с възможни напоителни дъждове, а на места и сняг. При реализиране на този сценарий е възможно мартенско застудяване в студените часове на денонощието.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Боян Расате: Четирима български доброволци загинаха в Украйна, организираме протест пред президентството

          Екип Евроком -
          Утре пред президентството се организира протест в памет на жертвите от войната.
          Политика

          Шефът на МВР: Главният секретар не си е плащал фишовете, помогнете за издирването на неговия заместник

          Катя Илиева -
          Висшето професионално ръководство изчезна, след като се появи новината за ужасяващото престъпление на хижа Пертохан
          ИТ

          Разходите за киберсигурност се отплащат

          Росица Николаева -
          Киберготовността през текущата година повлиява положително на възвръщаемостта на активите през следващата година.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions