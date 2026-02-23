НА ЖИВО
      понеделник, 23.02.26
          НачалоБългарияПолитика

          Слави Трифонов с въпроси към вътрешния министър за срещи с разследващи по случая „Петрохан“

          ИТН сезира прокуратурата за предполагаем натиск и рокади в МВР

          23 февруари 2026 | 16:35 310
          Снимка: БГНЕС
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Лидерът на Има такъв народ Слави Трифонов отправи публични въпроси към служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев за евентуална негова среща с полицаи, ангажирани с разследването по случая „Петрохан“. Позицията му идва, след като от партията подадоха официален сигнал до прокуратурата за съмнения за „чистка“ и натиск в силовото ведомство.

          Трифонов постави въпроса дали в неделя министър Дечев е привиквал в столичен ресторант униформени, работещи по случая.

          „Упражнявал ли е натиск министърът на вътрешните работи Емил Дечев над полицаите да замитат следите на ПП-ДБ по случая „Петрохан”?, пита лидерът на ИТН.

          Той призова прокуратурата да провери информацията, като подчерта, че ако тя се окаже вярна, това би представлявало престъпление.

          Според Трифонов държавните институции трябва да бъдат оставени да работят без политическа намеса и без опити за прикриване на следи на определени политически формации.

          Сигналът на ИТН до прокуратурата

          Публикацията на Трифонов е свързана с действията на парламентарната група на ИТН, която внесе сигнал до Софийска градска прокуратура. В него депутатите настояват за проверка дали министър Емил Дечев оказва натиск за оставки на служители на Министерство на вътрешните работи на ръководни и оперативни позиции, свързани с разследването на случая „Петрохан“.

          Слави Трифонов: Отсега е ясно, че служебният кабинет не е безпартиен Слави Трифонов: Отсега е ясно, че служебният кабинет не е безпартиен

          Повод за сигнала стана информацията за исканата смяна на главния секретар на МВР Мирослав Рашков. От ИТН определят проверката като наложителна заради появилите се в медиите данни за подготвяни кадрови промени по върховете на полицията.

