      понеделник, 23.02.26
          Словакия спира доставките на електроенергия за Украйна

          23 февруари 2026 | 09:15 620
          Роберт Фицо
          Роберт Фицо
          Премиерът на Словакия Роберт Фицо ще поиска спиране на доставките на електроенергия за Украйна. „Утре ще посетя държавната компания SEPS и ще ги помоля да спрат аварийните доставки на електроенергия“, заяви той във видеообръщение във Facebook.

          Фицо подчерта, че страната има право да отговори по този начин на блокираните доставки на руски нефт и газ от Киев.

          В петък Украйна за пореден път отложи възобновяването на доставките на петрол по тръбопровода „Дружба“, които се очакваха в събота, за вторник без обяснение. Преди това, на 18 февруари, Братислава обяви кризисна ситуация.

          Словакия, заедно с Унгария, загуби доставките на 27 януари. Според портала Mandiner, украинските власти не възобновяват транспорта, позовавайки се на щети по съоръжението поради руски атаки.

          Унгарският външен министър Петер Сиярто заяви, че Киев е блокирал транзита по изфабрикувани политически причини, тъй като няма технически основания за това. В крайна сметка и двете страни поискаха от Хърватия да отмени санкциите и да разреши доставките на руски петрол по море.

          Миналата седмица Словакия и Унгария обявиха спиране на износа на дизелово гориво за Украйна, докато не възобнови работата на нефтопровода „Дружба“.

