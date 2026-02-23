Словакия спира доставките на електроенергия за Украйна

Премиерът на Словакия Роберт Фицо ще поиска спиране на доставките на електроенергия за Украйна. „Утре ще посетя държавната компания SEPS и ще ги помоля да спрат аварийните доставки на електроенергия“, заяви той във видеообръщение във Facebook.

Фицо подчерта, че страната има право да отговори по този начин на блокираните доставки на руски нефт и газ от Киев.

В петък Украйна за пореден път отложи възобновяването на доставките на петрол по тръбопровода „Дружба“, които се очакваха в събота, за вторник без обяснение. Преди това, на 18 февруари, Братислава обяви кризисна ситуация.

Словакия, заедно с Унгария, загуби доставките на 27 януари. Според портала Mandiner, украинските власти не възобновяват транспорта, позовавайки се на щети по съоръжението поради руски атаки.

Унгарският външен министър Петер Сиярто заяви, че Киев е блокирал транзита по изфабрикувани политически причини, тъй като няма технически основания за това. В крайна сметка и двете страни поискаха от Хърватия да отмени санкциите и да разреши доставките на руски петрол по море.

Миналата седмица Словакия и Унгария обявиха спиране на износа на дизелово гориво за Украйна, докато не възобнови работата на нефтопровода „Дружба“.