Словакия спря аварийните доставки на ток за Украйна заради спора около „Дружба“

Словакия спря в понеделник аварийните доставки на електроенергия за Украйна, след като изтече ултиматумът на Братислава относно петролопровода „Дружба“. Така се изостри спорът за транзита на руски петрол, прекъснат след това, което Киев определи като руска атака с дрон миналия месец. Решението беше обявено от словашкия премиер Роберт Фицо във видеообръщение, съобщи „Евронюз“.

„От днес, ако Украйна поиска от Словакия помощ за стабилизиране на своята енергийна мрежа, такава помощ няма да бъде предоставена", заяви Фицо.

На 21 февруари словашкият премиер постави ултиматум, настоявайки Киев да възстанови петролните доставки до 23 февруари, в противен случай да се изправи пред спиране на аварийното електроснабдяване. Фицо заяви, че на словашкия посланик в Киев е било възпрепятствано посещение на повредения участък от петролопровода „Дружба“.

„Спирането на петролните потоци е чисто политическо решение за изнудване на Словакия“, посочи той.

Фицо предупреди, че ако Украйна не възстанови транзита, Словакия е готова да предприеме допълнителни мерки, включително преразглеждане на подкрепата си за членството на Украйна в Европейския съюз.

Украинското външно министерство осъди този ход, определяйки ултиматума като „изнудване“, което играе в полза на Русия.

„Ултиматумите трябва да бъдат отправяни към Кремъл, а не към Киев“, се казва в изявление на ведомството от 22 февруари.

Петролопроводът „Дружба“ спря работа на 27 януари, след като Украйна съобщи за руски удар с дрон по съоръжения край Броди в Западна Украйна.

По това време Киев обяви, че техници извършват детайлни технически инспекции на повреденото оборудване при постоянна заплаха от нови руски удари. Украйна предложи и алтернативни транзитни маршрути, включително използването на тръбопровода Одеса–Броди, докато продължават аварийните ремонти.

Роберт Фицо и унгарският министър-председател Виктор Орбан оспорват украинската версия, твърдейки, че няма технически пречки за възобновяване на доставките.

Миналата седмица Унгария спря доставките на дизел за Украйна и заплаши да блокира пакет от заеми на ЕС на стойност 90 милиарда евро за Киев, ако руските петролни доставки не бъдат възстановени. Унгарският външен министър Петер Сиярто заяви още, че Будапеща ще блокира 20-ия пакет санкции на ЕС срещу Русия.