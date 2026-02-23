Служебният кабинет на Андрей Гюров блокира избора на нов председател на ДАНС

Служебното правителство на Андрей Гюров официално оттегли от Народното събрание предложението на кабинета на Росен Желязков за назначаване на председател на Държавна агенция „Национална сигурност“. Решението е взето на първото заседание на новия служебен кабинет, проведено днес.

С този акт правителството прекратява започнатата процедура по избор на Деньо Денев за председател на ДАНС, която вече беше внесена в парламента. До окончателното решение на Народното събрание Денев изпълнява функциите на ръководител на агенцията.

Кандидатурата му беше предложена от кабинета на Росен Желязков след законодателни промени, приети от парламента. С тях правомощието за назначаване на председателя на ДАНС беше отнето от президента и прехвърлено на Народното събрание, което трябва да избира ръководителя на агенцията.

Деньо Денев в момента е заместник-председател на ДАНС. Срещу неговото назначаване се обявиха от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ). От коалицията твърдят, че в качеството си на заместник-ръководител на агенцията той е изнесъл доклад, който е довел до отмяна на машинното гласуване на местните избори през 2023 година.

С оттеглянето на предложението служебният кабинет на Андрей Гюров на практика връща процедурата в изходна позиция и оставя въпроса за избора на председател на ДАНС на бъдещо решение на парламента.

Източници: „24 часа“, bgonair.bg