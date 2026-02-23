Смъртта на „Ел Менчо“ разтърси Мексико: САЩ и Канада издадоха спешни предупреждения за пътуване

Ликвидирането на върховния бос на картела „Халиско Ново поколение“ – Немесио Осегера, предизвика вълна от насилие, която накара САЩ и Канада да издадат спешни предупреждения срещу пътуване в Мексико.

- Реклама -

Държавният департамент на САЩ призова американските граждани в страната да останат незабавно на закрито, докато армията провежда мащабни операции по сигурността. Пътни блокади парализираха движението в множество райони и доведоха до отмяна на редица вътрешни и международни полети от летищата в Гуадалахара и Пуерто Валярта.

Снимка БГНЕС

Осегера, известен още като „Ел Менчо“, е бил ранен при сблъсък с войници в град Тапалпа и е починал по време на транспортирането му до Мексико Сити. За главата на 59-годишния картелен лидер САЩ бяха обявили награда от 15 милиона долара.

Канада също се присъедини към предупрежденията, като призова гражданите си в щатите Мичоакан, Гереро и Халиско да останат на закрито заради „престрелки със силите за сигурност и експлозии.“

Междувременно авиокомпаниите United Airlines, Southwest, Alaska, Air Canada и WestJet/Sunwing отмениха полетите си до Пуерто Валярта, Гуадалахара и Мансанийо, оставяйки стотици пътници в неизвестност.