      понеделник, 23.02.26
          ГОРЕЩО
          Спад на водите в Хасковско след проливните дъждове

          След поройните валежи започва оценка на щетите, почистване на наносите и проверки по критичните участъци

          23 февруари 2026 | 15:51 240
          Дамяна Караджова
          Обстановката в Централна и Южна България постепенно се нормализира след проливните дъждове през последните дни. В Хасковска област нивата на реките започнаха да се понижават, след като високите води заляха дворове, земеделски площи и пътни отсечки.

          Речните нива продължават да се наблюдават с повишено внимание, а язовирите „Студен кладенец“ и „Ивайловград“ преливат.

          От ВиК съобщиха за залети помпени станции, което оставя няколко населени места без водоснабдяване. На други места водата може да бъде мътна заради повишената мътност след обилните валежи.

          Очакванията са още днес нивата на реките да спаднат допълнително. Социални работници ще обходят домовете на засегнатите хора, за да опишат щетите и да окажат необходимата подкрепа. Институциите предстои да извършат повторни проверки по речните корита и да организират разчистване на наноси, дървета и отпадъци, довлечени от високите води.

          Предупредиха жителите на Елхово за опасно ниво на река Тунджа Предупредиха жителите на Елхово за опасно ниво на река Тунджа

          Всяка година се изготвя списък с критичните точки в региона. При осигурено финансиране се предприемат дейности по почистване и укрепване на най-рисковите участъци с цел ограничаване на бъдещи наводнения.

          „За кратък период паднаха изключително интензивни валежи, а предвид големите водосборни басейни на тези реки, покачването на нивата беше рязко и трудно предвидимо“, заяви Стефка Здравкова, областен управител на Хасково.

          По думите ѝ към момента възможностите за реакция са ограничени основно до почистване на наносите и отстраняване на завлечената от течението растителност и отпадъци. Общинските и държавните власти извършват обходи на всички засегнати райони, за да оценят пораженията и да планират последващи действия.

          „По-сериозни последствия бяха избегнати, но при подобни интензивни валежи овладяването на водната стихия е изключително трудно“, допълни тя.

          След поройните дъждове водите започват да се оттеглят, а властите преминават към оценка на щетите и разчистване на засегнатите райони в Хасковско.

