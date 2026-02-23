Загуба на около една трета от чартърния трафик заради спрени полети поставя под сериозно напрежение предстоящия летен сезон по Черноморието. Това коментира пред БНР Иван Грошев, председател на Асоциацията на инкаминг агенциите.

Решението на авиокомпания да преустанови чартърните си програми заради нерентабилност засяга директно германския пазар. Туристите от Германия традиционно осигуряват заетост във Варна от началото на май до средата на октомври. Тази продължителност трудно може да бъде компенсирана от други пазари.

Грошев определи новината като шок за сектора, тъй като е съобщена в края на ноември, когато капацитетите вече са били договорени. Според него намирането на алтернативни превозвачи на този етап е практически невъзможно.

Въпреки частичните опити за компенсиране с допълнителни полети, негативният ефект ще бъде осезаем. Браншът очаква да ограничи спада чрез активизиране на туристопотока от Румъния, Полша и Чехия.

Експертът обаче подчерта, че тези пазари не предлагат същата устойчивост във времето. По думите му манталитетът на клиентите е различен и те рядко пътуват извън най-активния летен период, дори при наличието на изгодни оферти.