      понеделник, 23.02.26
          11:46 ЦИК пита ЕК за забраната на Стоил Цицелков чрез Външно министерство11:32 Човек на Радев: Кабинетът „Гюров“ тръгна с фалстарт, чистките в МВР не са решение11:22 Кабинетът заседава днес: Министър Дечев внася искане за рокади в МВР10:40 Иван Савов за случая „Петрохан“: Постоянно излизат факти, които не се връзват с представената картина10:12 Радев пред „Берлинер Цайтунг“: Трябва да говорим с Русия10:07 Яна Алексиева: Чакаме образованието да стане надполитическа тема с мисъл за децата09:35 Петър Ганев: Влизаме в период на успокоение на ръста на заплатите09:21 Удар по мафията: Грандиозна рокада – Иван Христанов сменя цялото ръководство на БАБХ
          Спрени чартъри от Германия заплашват дългия летен сезон по Черноморието

          уристите от Германия традиционно осигуряват заетост във Варна от началото на май до средата на октомври

          Росица Николаева
          Загуба на около една трета от чартърния трафик заради спрени полети поставя под сериозно напрежение предстоящия летен сезон по Черноморието. Това коментира пред БНР Иван Грошев, председател на Асоциацията на инкаминг агенциите.

          Решението на авиокомпания да преустанови чартърните си програми заради нерентабилност засяга директно германския пазар. Туристите от Германия традиционно осигуряват заетост във Варна от началото на май до средата на октомври. Тази продължителност трудно може да бъде компенсирана от други пазари.

          Грошев определи новината като шок за сектора, тъй като е съобщена в края на ноември, когато капацитетите вече са били договорени. Според него намирането на алтернативни превозвачи на този етап е практически невъзможно.

          Въпреки частичните опити за компенсиране с допълнителни полети, негативният ефект ще бъде осезаем. Браншът очаква да ограничи спада чрез активизиране на туристопотока от Румъния, Полша и Чехия.

          Експертът обаче подчерта, че тези пазари не предлагат същата устойчивост във времето. По думите му манталитетът на клиентите е различен и те рядко пътуват извън най-активния летен период, дори при наличието на изгодни оферти.

