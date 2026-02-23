НА ЖИВО
          ГОРЕЩО
          Студенти след среща с премиера Гюров: Отказахме места в листите за изборите

          Исканията им за реформи в здравеопазването и правосъдието остават на дневен ред.

          23 февруари 2026 | 18:54 80
          Дамяна Караджова
          Служебният министър-председател Андрей Гюров е провел среща с представители на протестиращите студенти и млади медици, за да обсъдят проблемите в секторите здравеопазване и правосъдие. Това стана ясно от думите на студента по политология Андрей Димитров в предаването „Делници“ по телевизия Евроком. Според него разговорът е показал готовност от страна на властта за възстановяване на доверието в институциите чрез диалог.

          Димитров и колегата му от Медицинския факултет Василена Димитрова коментираха, че въпреки срещите, основните им искания за реални реформи остават непроменени. Студентът подчерта, че почти всички присъстващи на разговора с премиера са получили предложения за включване в листите за предстоящите избори, но са ги отхвърлили.

          Петър Клисаров: Полицията в Ботевград конфискува подписи за регистрацията ни Петър Клисаров: Полицията в Ботевград конфискува подписи за регистрацията ни

          „Целта ни не е да влезем в парламента, а да постигнем каузите, които сме подели още преди месеци“, заяви Андрей Димитров. Той допълни, че организациите имат готови предложения за промени в наредбите на Министерството на здравеопазването, които не изискват допълнителен бюджет, но биха подобрили условията за специализация и работа на младите лекари.

          В студиото беше засегната темата за напрежението в Детската болница в София и статута на директора д-р Здравков. Според студентите решението на здравния министър Окулийски да не приеме оставката му е правилен ход, предвид твърденията за институционален натиск върху болничното ръководство през последните месеци.

          Представителите на младежките организации изразиха загриженост относно кадровия дефицит в болниците. Димитров отбеляза, че здравето в България се третира като стока, а финансирането на лечебните заведения на база брой болни създава порочни практики. По думите му много млади специалисти напускат страната не само заради заплащането, а и поради липсата на уважение и перспектива за развитие.

          Относно предстоящия вот гостите цитираха социологически данни, според които формацията на Румен Радев получава значителна подкрепа. Студентите обаче бяха категорични, че ще продължат с гражданския контрол и протестите, включително срещу изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов, докато не видят реални действия за върховенство на закона.

