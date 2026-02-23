Криминалният психолог Тодор Тодоров заяви пред bTV, че трагедията около случая „Петрохан“ технически представлява три убийства и три самоубийства. Според експерта част от жертвите не са успели да сложат край на живота си сами, поради което друг човек е „дръпнал спусъка“.

Тодоров уточни, че става въпрос за един човек в хижата и двама в кемпера, открит по-късно във Врачанския Балкан. Разследващите вече установиха, че следствените действия по случая „Петрохан“ продължават с пълна сила, като се проверяват всички версии за смъртта на шестимата души.

Профайлърът беше категоричен относно мотивите и личността на сочения за лидер на групата. По думите му педофилските наклонности на Ивайло Калушев са безспорен факт, а религиозните елементи са използвани само като параван. „Всъщност това, което прави, си е жив шаманизъм“, коментира Тодоров. По-рано будистки организации у нас се разграничиха от „лама Иво“, подчертавайки, че той не е част от техните структури.

Психологът анализира и поведението на родителите, поверили децата си на Калушев. Той определи състоянието им като „зомбиране“ и пълно подчинение на личността на лидера. Данните от разследването сочат, че са проведени над 30 разпита по „Петрохан“, при които майки и бащи са признали, че доброволно са предоставяли децата си на организацията.

Тодоров отправи критика към разследващите органи относно ключовия свидетел Деян Илиев, който пръв откри телата. Според него властите е трябвало да го задържат в България или да му осигурят охрана, за да бъде използван пълноценно за разкриване на обективната истина. Към момента ясно е къде се намира мъжът, открил телата в хижа „Петрохан“ – той е напуснал страната в посока Мексико, след като е получил прощално съобщение от Калушев.

Според експерта случаят не е свързан с международни мафиотски структури, а е тежко криминално престъпление на един човек, развил влиянието си незабелязано за обществото. Самият Ивайло Калушев – от спасител в пещера до издирван за убийства, е имал публичен образ на герой от акции в миналото, което е улеснило привличането на последователи. Тодоров, чийто екип участва в разплитането на убийството на Евгения Чорбанова, подчерта, че групата на Калушев е възприемала смъртта не като край, а като ново начало.